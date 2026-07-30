Vreme frumoasă, temperaturi în creștere și maxime de 31 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi în creștere cu maxime de 31 de grade și disconfort termic. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 30 iulie|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Joi, 30 iulie, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 - 37 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 23 de grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 31 de grade Celsius, iar minima termică va indica 15 grade Celsius.

Vremea va fi în general frumoasă, cu șanse reduse de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Treptat, vremea va deveni caniculară: astfel, în perioada următoare temperaturile maxime vor alterna între 34 – 36 de grade Celsius.

Un nou val de căldură se va extinde pe teritoriul României

Un nou val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, potrivit atenționării emise de meteorologi valabilă de joi, 30 iulie, ora 10 – luni 3 august, ora 10.

Astfel, în perioada menționată, disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33...37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38...39 de grade.

În vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (22...24 de grade).

Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3 – 9 august, și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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