Parcursul Unirii Dej în Cupa României se încheie în prima fază! Viitorul Cluj a câștigat la limită, scor 1-2

Unirea Dej a pierdut primul meci oficial din noul sezon. Viitorul Cluj i-a învins în prima fază eliminatorie a Cupei României, scor 1-2.

Unirea Dej a fost eliminată din Cupa României / Foto: FC Unirea Dej

Unirea Dej a pierdut primul meci oficial din noul sezon. Viitorul Cluj i-a învins în prima fază eliminatorie a Cupei României, scor 1-2.

Jucătorii antrenați de Alexandru Bourceanu au început în forță meciul și au ratat prima mare ocazie a meciului în chiar primul minut, când șutul lui Dioszeghi a fost scos de la vinclu de portarul Poptean.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 20, atunci când Mircea a transformat o lovitură de pedeapsă, deblocând tabela de pe Obor. Sucitu ('36) putea egala până la pauză, din lovitură liberă, dar a trimis în zid. Nu a fost mai norocos nici Enache, cu capul, la faza imediat următoare, astfel că la vestiare a fost 0-1.

La patru minute după reluare, Iustin Enache - sosit în această vară la Unirea - a egalat cu o lovitură de cap, fază la care portarul clujenilor a rămas fără reacție.

Zece minute mai târziu, Herciu a înscris tot cu capul, aducând din nou Viitorul în avantaj până la finalul partidei.

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