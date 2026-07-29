Administrație
Podul Garibaldi: se asfaltează accesul spre podul provizoriu. Lucrări de racordare la rețeaua rutieră.
Proiectul noului pod Garibaldi avansează în teren: străzile din zona podului provizoriu sunt asfaltate, iar în paralel se desfășoară lucrările de racordare a podului la rețeaua rutieră existentă.Podul Garibaldi: se asfaltează accesul spre podul provizoriu. Lucrări de racordare la rețeaua rutieră|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook
Podul provizoriu peste Someș reprezintă o etapă necesară pentru reconstrucția Podului Garibaldi în vederea asigurării circulației rutiere pe durata lucrărilor și a conexiunii dintre cartierul Grigorescu cu celelalte zone ale municipiului.
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Lucrările din cadrul proiectului Podului Garibaldi continuă în teren și vizează asfaltarea străzilor din zona podului provizoriu.
Podul Garibaldi: se asfaltează accesul spre podul provizoriu. Lucrări de racordare la rețeaua rutieră.
În această perioadă se desfășoară lucrări de asfaltare a străzilor din zona podului provizoriu, care pregătesc infrastructura rutieră pentru punerea în funcțiune a acestuia.
În paralel, continuă lucrările de racordare a podului provizoriu la rețeaua rutieră existentă, astfel încât circulația să poată fi deviată în condiții de siguranță pe durata construirii noului Pod Garibaldi.
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Punerea în funcțiune a podului provizoriu va permite continuarea lucrărilor la noul Pod Garibaldi fără întreruperea circulației.
Proiectul prevede realizarea unui nou pod, care va avea 4 benzi, piste pentru biciclete și zone pietonale. Lucrările vizează amenajarea zonelor din jur și modernizarea intersecției.
Investiția finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027 va contribui la modernizarea infrastructurii rutiere și la îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Cluj-Napoca.
Contractul pentru modernizarea podului Garibaldi a fost semnat de municipalitate în mai 2026.
Licitația pentru realizarea proiectului a fost lansată în vara anului trecut, iar șase firme au depus oferte: licitația a fost câștigată de Geiger Transilvania (din județul Mureș), însă oferta a fost contestată de ARL Cluj. În aprilie 2026, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă.
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