Sală de sport modernizată din fonduri PNRR, la Liceul de Informatică din Cluj. Emil Boc: „955 de elevi vor beneficia de dotări de ultimă generație pentru a face sport”.

Peste 950 de elevi ai Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” au o sală de sport modernizată din fonduri europene. „Susținem sportul pentru că aduce disciplină, rigoare și sănătate”, spune edilul Emil Boc.

Sală de sport modernizată din fonduri PNRR, la Liceul de Informatică din Cluj. Emil Boc: „955 de elevi vor beneficia de dotări de ultimă generație pentru a face sport”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc anunță finalizarea unei noi investiții din fonduri europene pentru susținerea dimensiunii educaționale și sportive la Cluj.

Sală de sport modernizată din fonduri PNRR, la Liceul de Informatică din Cluj|Foto: Emil Boc - Facebook

Astfel, din noul an școlar, elevii Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” vor beneficia de o sală de sport reabilitată energetic, cu dotări de ultimă generație.

Sală de sport modernizată din fonduri PNRR, la Liceul de Informatică din Cluj. Emil Boc: „955 de elevi vor beneficia de dotări de ultimă generație pentru a face sport”.

Investiția a fost realizată din fonduri PNRR, dar și din fonduri de la bugetul local și este parte a proiectului derulat de Primăria Cluj-Napoca din vara anului trecut, prin care zeci de instituții de învățământ din municipiu au fost modernizate.

„955 de elevi ai Liceului de Informatică «Tiberiu Popoviciu» au o sală de sport modernizată cu fonduri europene.

Din această toamnă, cei 955 elevi ai Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” se vor întoarce într-o sală de sport modernizată prin PNRR, reabilitată energetic, cu dotări de ultimă generație”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc.

Emil Boc: „Sportul formează caractere puternice, aduce disciplină, rigoare și sănătate”|Foto: Emil Boc - Facebook

Printre dotări se regăsesc inclusiv peste 30 de panouri fotovoltaice, sistem de iluminat LED și ventilație specifică sălilor de sport.

După cum a semnalat edilul Clujului, Primăria continuă investiția în educație și sport, care sunt domenii prioritare de dezvoltare în municipiul Cluj-Napoca.

Zeci de unități educaționale au beneficiat de investiții de modernizare semnificative în urma proiectelor de peste 100 de milioane de euro derulate de administrația locală:

„Sportul formează caractere puternice, aduce disciplină, rigoare și sănătate. O minte sănătoasă se formează într-un corp sănătos, iar un corp sănătos se întreține prin mișcare.

În total, am investit peste 100 de milioane de euro din fonduri europene PNRR și fonduri locale, în proporție de 50-50%, pentru modernizarea a peste 30 de clădiri educaționale din Cluj-Napoca.

Continuăm investiția în educație la Cluj, pentru că educația este și rămâne aici, pe primul loc!”, a adăugat primarul Emil Boc.

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

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