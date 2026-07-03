Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”

O nouă școală de cartier a fost modernizată, iar peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu adaptat educației de calitate. „Educația este șansa Clujului. Dacă suntem puternici în educație, suntem puternici peste tot”, spune primarul Emil Boc.

Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”|Foto: Emil Boc - Facebook

Clujul continuă investițiile în infrastructura educațională din bani europeni și prin fonduri de la bugetul local: zeci de școli, creșe și grădinițe sunt modernizate în urma unui amplu proiect de reabilitare energetică și modernizare desfășurat de administrația locală.

Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”|Foto: Emil Boc - Facebook

Astfel, lucrările la școala gimnazială „Constantin Brâncuși” au fost finalizate, iar elevii vor începe anul școlar într-un spațiu ce le oferă condiții adaptate de studiu, o bibliotecă modernă și sală de sport.

Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”

După modernizarea Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, administrația locală anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale din cartierul Gheorgheni.

„Școala Gimnazială «Constantin Brâncuși» a fost modernizată în urma unei investiții de peste 3 milioane de euro.

870 de copii din Cluj-Napoca au șansa de a avea o școală modernă cu tot ce înseamnă dotări de ultimă generație, reabilitare energetică și încălzire, inclusiv pentru sala de sport”, a anunțat, vineri, primarul Clujului Emil Boc.

Școala dispune de asemenea de o bibliotecă impresionantă, iar elevii au acum condiții moderne de studiu și lectură.

Investiția a fost realizată din fonduri PNRR, dar și din fonduri de la bugetul local și este parte a proiectului derulat de Primăria Cluj-Napoca din vara anului trecut, prin care zeci de instituții de învățământ din municipiu au fost modernizate.

Edilul Clujului a transmis un mesaj de felicitare pentru părinți, elevi, dar și pentru echipa școlii din cartierul Gheorgheni pentru rezultatele obținute:

Emil Boc: „Reușim să inspirăm copiii prin valorile ce au demonstrat că și noi, românii, putem reuși, aici, acasă”|Foto: Emil Boc - Facebook

„Sunt impresionat să văd modul în care profesorii se implică și în activitățile extrașcolare, fie că e vorba de activități creativ-artistice, fie că e vorba de activități sportive sau de ceea ce am surprins pe coridorul școlii, expoziții și o prezentare istorică a domnitorilor și a momentelor importante din istoria României și, nu în ultimul rând, mari sportivi care au inspirit și inspiră sportul românesc, de la Simona Halep la Nadia Comăneci și Gică Hagi.

E minunat că reușim să inspirăm copiii prin valorile ce au demonstrat că și noi, românii, putem reuși, aici, acasă”, a declarat Emil Boc.

Primarul a arătat că educația reprezintă soluția sigură pentru un viitor mai bun:

„Putem reuși prin educație! Investim în educație, pentru că educația este șansa Clujului. Dacă suntem puternici în educație, suntem puternici peste tot”, a conchis edilul Emil Boc.

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

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