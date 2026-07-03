Administrație
Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”
O nouă școală de cartier a fost modernizată, iar peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu adaptat educației de calitate. „Educația este șansa Clujului. Dacă suntem puternici în educație, suntem puternici peste tot”, spune primarul Emil Boc.Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”|Foto: Emil Boc - Facebook
Clujul continuă investițiile în infrastructura educațională din bani europeni și prin fonduri de la bugetul local: zeci de școli, creșe și grădinițe sunt modernizate în urma unui amplu proiect de reabilitare energetică și modernizare desfășurat de administrația locală.
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Astfel, lucrările la școala gimnazială „Constantin Brâncuși” au fost finalizate, iar elevii vor începe anul școlar într-un spațiu ce le oferă condiții adaptate de studiu, o bibliotecă modernă și sală de sport.
Peste 800 de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu: Investiție de peste 3 milioane de euro la școala gimnazială „Constantin Brâncuși”
După modernizarea Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, administrația locală anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale din cartierul Gheorgheni.
„Școala Gimnazială «Constantin Brâncuși» a fost modernizată în urma unei investiții de peste 3 milioane de euro.
870 de copii din Cluj-Napoca au șansa de a avea o școală modernă cu tot ce înseamnă dotări de ultimă generație, reabilitare energetică și încălzire, inclusiv pentru sala de sport”, a anunțat, vineri, primarul Clujului Emil Boc.
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Școala dispune de asemenea de o bibliotecă impresionantă, iar elevii au acum condiții moderne de studiu și lectură.
Investiția a fost realizată din fonduri PNRR, dar și din fonduri de la bugetul local și este parte a proiectului derulat de Primăria Cluj-Napoca din vara anului trecut, prin care zeci de instituții de învățământ din municipiu au fost modernizate.
Edilul Clujului a transmis un mesaj de felicitare pentru părinți, elevi, dar și pentru echipa școlii din cartierul Gheorgheni pentru rezultatele obținute:
„Sunt impresionat să văd modul în care profesorii se implică și în activitățile extrașcolare, fie că e vorba de activități creativ-artistice, fie că e vorba de activități sportive sau de ceea ce am surprins pe coridorul școlii, expoziții și o prezentare istorică a domnitorilor și a momentelor importante din istoria României și, nu în ultimul rând, mari sportivi care au inspirit și inspiră sportul românesc, de la Simona Halep la Nadia Comăneci și Gică Hagi.
E minunat că reușim să inspirăm copiii prin valorile ce au demonstrat că și noi, românii, putem reuși, aici, acasă”, a declarat Emil Boc.
Primarul a arătat că educația reprezintă soluția sigură pentru un viitor mai bun:
„Putem reuși prin educație! Investim în educație, pentru că educația este șansa Clujului. Dacă suntem puternici în educație, suntem puternici peste tot”, a conchis edilul Emil Boc.
Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.
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