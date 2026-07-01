Căminul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, dotat cu săli de clasă și renovat energetic în urma unei investiții de 2,8 milioane de euro. Emil Boc: „Investiția în educație, prioritatea strategică a Clujului”.

Clujul continuă investițiile din fonduri europene pentru o educație de calitate: căminul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” a fost modernizat integral și include acum săli de clasă pentru elevi. „Continuăm investiția în educație pentru că este prioritatea strategică a Clujului”, spune primarul Emil Boc.

Căminul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, dotat cu săli de clasă și renovat energetic în urma unei investiții de 2,8 milioane de euro. Emil Boc: „Investiția în educație, prioritatea strategică a Clujului”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Amplu proiect de modernizare a infrastructurii educaționale realizat de Primăria Cluj-Napoca.

După modernizarea Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, administrația locală anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a căminului colegiului, care a fost renovat energetic și dotat cu săli de clasă.

Căminul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, dotat cu săli de clasă și renovat energetic în urma unei investiții de 2,8 milioane de euro. Emil Boc: „Investiția în educație, prioritatea strategică a Clujului”.

Investiția a fost realizată din fonduri PNRR, dar și din fonduri de la bugetul local și este parte a proiectului derulat de Primăria Cluj-Napoca din vara anului trecut, prin care zeci de instituții de învățământ din municipiu au fost modernizate.

Proiectul a inclus revonarea energetică a imobilului, asigurarea de noi dotări și a sistemului de încălzire. În urma lucrărilor de modernizare, elevii vor beneficia de condiții optime de cazare și studiu.

Căminul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, dotat cu săli de clasă și renovat energetic în urma unei investiții de 2,8 milioane de euro. Emil Boc: „Investiția în educație, prioritatea strategică a Clujului”.|Foto: Emil Boc - Facebook

„O altă investiție din fonduri europene PNRR și de la bugetul local, finalizată și dată în folosință. E vorba de căminul de la Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr”. Aici avem renovare energetică, încălzire, dotări și amenajarea sălilor de clasă pentru un act educațional de calitate”, a anunțat, miercuri, primarul Clujului Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, la parter și primul etaj sunt amenajate săli de clasă, iar la etajele superioare funcționează căminul în sistem internat pentru elevii de la Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr”.

„Investim în educație pentru că este cea mai importantă prioritate a orașului nostru”, a adăugat primarul Emil Boc.

Jumătate din cei 2,8 milioane de euro vin din fonduri europene, iar jumătate din bugetul local.

„Continuăm această investiție pentru că este prioritatea strategică a Clujului. Educația aduce slujbe mai bine plătite, ne aduce un oraș deschis și ne aduce șansa de a trăi în pace și cu acces la prosperitate”, a mai spus edilul Emil Boc.

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

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