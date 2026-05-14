Ample lucrări de modernizare la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca: Consolidări la 9 m adâncime, încă un etaj și peste 1.400 mp noi. Viceprimarul Dan Tarcea: „O investiție importantă în beneficiul elevilor”.

Școala „Ion Creangă” din Mănăștur se află într-un amplu proces de modernizare: apare un etaj nou, spațiul educațional va fi extins, iar consolidările se fac la 9 m adâncime. „Este o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii educaționale din Cluj și pentru condiții mai bune oferite elevilor”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Proiectul de modernizare a școlii „Ion Creangă” a debutat în toamna anului trecut, iar lucrările avansează în teren.

Clădirea, construită în anul 1960, trece printr-un proces amplu de reabilitare energetică, consolidare și supraetajare.

Foto: Dan Tarcea - Facebook

Astfel, elevii instituției de învățământ din cartierul Mănăștur ar putea începe anul viitor școlar într-o școală extinsă și modernă în urma investiției de 6 milioane de euro realizate din fonduri PNRR.

Viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, a efectuat o vizită în teren pentru a vedea direct cum avansează una dintre cele mai complexe lucrări de modernizare și extindere a unei școli din oraș.

Foto: Dan Tarcea - Facebook

„Consolidări la 9 m adâncime, încă un etaj și peste 1.400 de metri pătrați noi. Asta se întâmplă acum la Școala «Ion Creangă» din Cluj-Napoca.

Practic, școala va avea încă un etaj pe întreaga suprafață a clădirii, ceea ce înseamnă peste 1.400 de metri pătrați suplimentari pentru elevi și profesori”, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Foto: Dan Tarcea - Facebook

Pentru ca această extindere să poată fi realizată în siguranță, au fost necesare lucrări importante de consolidare:

*120 de micropiloți forați la 9 metri adâncime

*consolidări interioare ale fundațiilor

*lucrări structurale în mai multe zone ale clădirii

„Important de precizat: aceste consolidări nu înseamnă că școala era în pericol, ci sunt necesare pentru a putea realiza în siguranță noul etaj și extinderea clădirii”, a explicat Dan Tarcea.

În paralel, se lucrează la instalațiile electrice și partea termică, la finisaje și protecția la radon, precum și la reabilitarea energetică.

„Astăzi, în șantier lucrau 55 de oameni, iar lucrările avansează pe mai multe fronturi simultan. Structura metalică pentru supraetajare este deja pe șantier, iar montajul se face etapizat.

Este o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca și pentru condiții mai bune oferite elevilor și cadrelor didactice”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

