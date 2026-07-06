Investiție importantă în infrastructura din municipiu: străzile Alexandru Davila și Alexandru Donici, modernizate în urma unei investiții de peste 14 milioane de lei

Două artere importante din Cluj-Napoca, care fac legătura cu zona Uliului și pădurea Hoia, și asigură conexiunea cu strada Donath, urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Investiția depășește 14 milioane de lei.

Investiție importantă în infrastructura din municipiu: străzile Alexandru Davila și Alexandru Donici, modernizate în urma unei investiții de peste 14 milioane de lei|în imagine: str.Al.Donici - Foto: Google Maps

Primăria continuă investițiile în infrastructura rutieră din cartiere.

Consiliul Local va dezbate în ședința de joi aprobarea indicatorilor financiari pentru modernizarea a două artere importante din cartierul Ggrigorescu – strada Alexandru Davila și strada Alexandru Donici, care traversează strada Donath și asigură conexiunea cu strada Uliului și Pădurea Hoia.

Investiție importantă în infrastructura din municipiu: străzile Alexandru Davila și Alexandru Donici, modernizate în urma unei investiții de 15 milioane de lei

Investiția urmărește modernizarea carosabilului, asigurarea unor spații pietonale și a iluminatului public prin sistem LED, proiect cu impact în ceea ce privește fluidizarea traficului și creșterea calității vieții pentru localnicii din zonă.

Investiția totală depășește 14 milioane de lei.

Strada Alexandru Davila: modernizare importantă în zona Donath - Uliului

Traseul străzii Alexandru Davila este format dintr-o succesiune de aliniamente racordate prin frânturi sau curbe neamenajate ce se desfășoară între strada Donath și strada Uliului.

Str. Alexandru Davila se intersectează cu strada Donath (punct de plecare) și are două ramificații (strada Alunului, respectiv strada Grigore Ureche) și strada Uliului (punct final stradă).

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Zona vizată de lucrările de modernizare este în lungime de 380 m, cu carosabil pietruit, fără scurgere și canalizare pluvială.

Astfel, prin proiectul propus, se va inființa o rețea de canalizare pluvială nouă, iar rețelele electrice vor fi relocate în subteran. Sistemul de iluminat public exterior va fi unul nou, cu corpuri de iluminatâ LED.

Lucrările de modernizare propriu-zise ale străzii și realizarea trotuarelor vor contribui la creșterea fluidizării traficului din zonă:

„Lucrarea are ca beneficii creşterea standardelor de viață prin îmbunătățirea şi fluidizarea traficului rutier”, se arată în motivarea proiectului, cu impact direct în reducerea poluării.

De altfel, beneficiile economice se referă la impactul pozitiv care se extinde şi în sfera activării vieții economice a oraşului.

Investiția este estimată la 9,5 milioane de lei, inclusiv TVA, cu un termen de realizare de opt luni: patru luni pentru proiectare și patru luni pentru execuție. Fondurile vor fi asigurate din bugetul local.

Strada este situată în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice şi aparține domeniului public.

Str. Alexandru Donici: conexiune cu zona Uliului și Pădurea Hoia

Un al doilea proiect de modernizare, care va fi supus dezbaterii Consiliului Local, vizează modernizarea străzii Alexandru Donici, care asigură conexiunea cu zona Uliului și pădurea Hoia.

Valoarea investiției este de 4,7 milioane de lei, inclusiv TVA, cu o durată de implementare de zece luni: 6 luni pentru proiectare și 4 pentru execuția lucrărilor din fonduri de la bugetul local.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Traseul vizat se desfăşoară între strada Uliului și un drum pietruit perimetral pădurii Hoia. Suprafa zonei modernizate este de 218 m.

Lucrările de modernizare ale străzii - fluidizarea circulației auto, înființarea trotuarelor, marcaje şi indicatoare de circulație, dispozitive de colectare şi evacuare a apelor meteorice - vor creşte gradul de confort al utilizatorilor zonei, cu impact asupra reducerii poluării.

Astfel, strada va fi modernizată, vor fi realizate spații pietonale, iar sistemul de iluminat public va fi unul modern, bazat pe sistem LED.

Clujul mizează pe un buget de 835 de milioane de euro, iar în cadrul proiectelor de investiții derulate în acest an, mai multe străzi din municipiu sunt vizate de lucrări de modernizare, inclusiv parcurgerea etapelor pentru realizarea drumurilor de legătură la centura metropolitană.

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