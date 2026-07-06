Aflat la New York, patronul-jucător din România își anunță revenirea pe teren la 62 de ani: „Cum ar fi să-mi bat propriul record?” | EXCLUSIV

Aflat acum în Statele Unite ale Americii pentru a vedea Cupa Mondială, Aurelian Ghișa (62 de ani), patronul-jucător al celor de la Sănătatea Cluj, speră ca echipa lui să îi poată oferi șansa de a reveni pe teren în sezonul viitor.

Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, vrea să revină pe teren și în noul sezon / Foto: arhivă personală Aurelian Ghișa

Patronul Sănătății Cluj, Aurelian Ghișa (62 de ani), are planuri mari pentru sezonul care stă să înceapă. Sub comanda lui Vasile Miriuță, „virușii verzi” s-au reunit luni, 6 iulie, pentru a începe pregătirile înaintea ediției următoare.

Ardelenii au fost la un pas de a juca play-off-ul de promovare în eșalonul secund, însă au fost învinși în ultima etapă de contra-candidata Unirea Alba Iulia. Totuși, visul patronului de a-și vedea echipa în Liga a 2-a nu s-a sfârșit.

Pe teren la 62 de ani!

Aflat în aceste momente la New York, acolo unde a mers pentru a vedea duelul din optimile Cupei Mondiale dintre Brazilia și Norvegia (1-2), patronul echipei, Aurelian Ghișa, a prefațat sezonul care stă să înceapă și a stabilit obiectivele echipei în sezonul următor.

„Acum sunt în Statele Unite ale Americii, am fost ieri la Brazilia cu Norvegia. A fost un meci extraordinar! Atmosfera foarte faină în tribune, jocul în sine a fost spectaculos. Nu mai sunt meciuri la New York, doar finala, dar nu mai rămân.

Sunt încrezător înaintea noului sezon. Obiectivul rămâne același, adică calificarea în grupele Cupei României și calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a. Și Vasile Miriuță continuă, îi place foarte mult proiectul, îi place ce a construit aici la noi. Sperăm să încheiem mai bine sezonul acesta.

(Dacă vă calificați în grupele Cupei, sunt șanse să vă vedem din nou pe teren?) Bineînțeles! Desigur, dacă jucăm în Cupa României, încercăm să dăm culoare competiției. Cum ar fi să-mi bat propriul record? Ar fi extraordinar! Împreună cu Dorin Goga, atacul nostru ar avea peste 100 ani! (râde)”, a spus Ghișa, într-o intervenție pentru monitorulcj.ro.

Își va bate propriul record!

Născut pe 25 aprilie 1964, patronul-jucător al Sănătății Cluj este medic veterinar de meserie și cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată în România într-un meci de fotbal profesionist. A stabilit recordul în urmă cu un an, pe 29 octombrie 2025, atunci când a bifat minute pentru Sănătatea Cluj în meciul contra Universității Craiova, în grupele Cupei României.

În minutul 89, Ghișa și-a făcut apariția pe teren, însă nu a atins mingea până la finalul meciului. În sezonul precedent, el a mai fost trecut pe foaia de meci, însă nu a fost introdus.

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