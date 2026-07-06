Csoma Botond (UDMR): „PNL și PSD trebuie să renunțe la atacuri și să găsim o soluție de compromis pentru Guvern”

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, a spus că partidele proeuropene trebuie să ajungă la un compromis pentru formarea unui nou guvern, deoarece o ceartă ca la „grădiniță” crește extremismul.

Deputatul clujean Csoma Botond (UDMR) crede că un compromis poate rezolva criza politică din România. Fotografie realizată în 2 iulie 2026, zona Cluj Arena, Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Purtătorul de cuvânt al UDMR, clujeanul Csoma Botond, lider al deputaților formațiunii, consideră că dialogul între partide este singura soluție pentru a se forma un Guvern cu atribuții depline, „cearta ca la grădiniță” dă câștig de cauză AUR.

Csoma Botond: „Trebuie să ajungem la un compromis pentru Guvernul României”

„A rămas tot acel limbaj dur, contondent sau, pe alocuri, ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Cred că atât PNL, cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului. (...) Să vedem, că peste o săptămână vor ajunge în România și agențiile de rating. Această vizită a agenților de rating poate contribui, într-o oarecare măsură, ca negocierile între partidele politice să fie reluate. E o presupunere, e o supoziție din partea mea, dar cred că ar putea contribui”, a spus Csoma Botond, luni, 6 iulie 2026, la RFI.

Întrebat de ce ar funcționa formula unui Guvern PSD-PNL-UDMR, Csoma Botond a răspuns: „Această formulă a fost propusă în primul rând pentru că USR a declarat răsticat că nu doresc să guverneze împreună cu PSD și au fost foarte fermi în această poziție. Sigur că și PNL a avut o rezoluție similară, dar parcă din partea PNL am văzut oarecare speranță să schimbe această atitudine și din acest motiv s-a făcut această propunere. (...) Aceste trei partide totuși ar avea o majoritate, o majoritate subțire, deci nu ar fi un guvern minoritar”.

Csoma Botond: „Nu există riscul ca România să intre în categoria junk”

El susține că „nu ar exista totuși riscul să intrăm în categoria junk”, pentru că datele privind deficitul sunt „destul de bune”.

„Nu cred că există acest risc iminent acum să intrăm în categoria junk, dar totuși cred că această vizită și anumite discuții cu agențiile de rating cred că ar putea determina factorii politici să se așeze din nou la masa negocierilor', a adăugat deputatul UDMR.

Deputatul clujean și-a exprimat speranța că liberalii ar putea schimba decizia luată la Congresul PNL de a nu mai guverna cu PSD.

„Nu mă pot pronunța în locul liberalilor. Numai în condițiile în care ar ajunge la acea concluzie că trebuie un compromis. Și poate atunci ar schimba această decizie pe care au luat-o la Congres. E foarte greu să ajungi la un compromis în condițiile în care nu există încredere reciprocă (...), dar totuși cred că nu există altă soluție, pentru că nu putem merge la infinit cu un Guvern cu competențe reduse”, a spus Csoma Botond.

Când partidele proeuropene se ceartă ca la „grădiniță”, AUR câștigă teren

Deputatul UDMR susține că „cearta ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului”.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Eu cred că fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”, a mai spus Csoma Botond.

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