Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel pentru apărarea principiilor democratice: „Nu mai e o simplă dispută internă din PNL. Este un precedent pentru partidele democratice din România”.

Deputatul Ovidiu Cîmpean trage un semnal de alarmă în privința deciziilor pronunțate pe repede-înainte de instanțele de judecată pe marginea hotărârilor statutare ale unui partid politic: „Nu mai este o simplă dispută internă din PNL, ci un precedent care privește fiecare partid democratic din această țară”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel pentru apărarea principiilor democratice: „Nu mai e o simplă dispută internă din PNL. Este un precedent pentru partidele democratice din România”.| Foto: Ovidiu Cîmpean

Tribunalul Ilfov a suspendat, recent, hotărârea adoptată de PNL în forurile statutare ale partidului, prin care liberalii NU susțin un guvern alături de PSD.

După cum arată deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), suspendarea în instanță a unei hotărâri interne asumate de Partidul Național Liberal creează un precedent periculos:

„Dacă nu luăm poziție în astfel de momente, nu vom avea niciun drept să ne mirăm de cine va trece pe poarta democrației noastre”, avertizează parlamentarul liberal.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel pentru apărarea principiilor democratice: „Nu mai e o simplă dispută internă din PNL

Ovidiu Cîmpean aminește de hotărârea adoptată de Biroul Politic Național al PNL – 41 de voturi pentru și 13 împotrivă – prin care Partidul Național Liberal a decis că nu susține un guvern alături de PSD.

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La scurt timp, Tribunalul Ilfov a suspendat această decizie, fără citarea părților.

După cum semnalează deputatul Ovidiu Cîmpean, precedentul este unul periculos și reflectă imixtiunea în cazul unor decizii adoptate democratic de un partid politic pro-european.

Mai mult, motivarea instanței confundă două planuri distincte, reglementate clar de Constituție - mandatul de parlamentar și calitatea de membru al unui partid politic.

„Mandatul parlamentar este protejat absolut. Nimeni nu poate lua mandatul unui parlamentar pentru felul în care votează.

Calitatea de membru de partid este altceva: un raport privat, asumat voluntar, prin aderarea la un statut, la reguli și la decizii colective. Un parlamentar exclus din partid își păstrează mandatul intact. Deci mandatul său nu este constrâns nicio clipă.

Dacă interpretarea instanței ar fi corectă, disciplina de partid ar deveni ilegală în România. Am fi singura democrație din Europa în care partidele n-au voie să funcționeze ca partide”, explică deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Vulnerabilizarea democrației

Plecând de la lucrarea „How Democracies Die”, carte semnată de Steven Levitsky și Daniel Ziblatt, liberalul Ovidiu Cîmpean arată că o hotărâre judecătorească ce suspendă, chiar și provizoriu, capacitatea unui partid de a-și aplica deciziile politice interne „nu apără democrația internă, ci o vulnerabilizează”.

Partidele politice funcționează ca „gardieni ai porților democrației”, potrivit lucrării citate, iar capacitatea partidelor de a lua și aplica decizii colective este esențială pentru funcționarea unui sistem democratic.

„Dar ca un partid să poată să-și îndeplinească rolul democratic, trebuie să poată decide.

Sistemele parlamentare care funcționează se sprijină pe partide coezive. Fără ele, alegătorul nu mai poate sancționa pe nimeni, pentru că nimeni nu mai răspunde pentru nimic.

Democrația modernă este de neconceput fără partide”, explică Ovidiu Cîmpean.

Mai mult, democrația este șubrezită nu doar prin lovituri de stat, ci prin deturnarea funcțiilor instituțiilor publice. Iar intervenția justiției în viața partidelor nu trebuie tratată ca un episod singular, ci ca pe un semnal de alarmă în privința funcționării principiilor democratice într-un stat de drept.

„Națiunile eșuează atunci când instituțiile sunt capturate și folosite în interesul unui grup restrâns, nu în interesul întregii societăți.

Fiecare episod de acest fel pare mic. Adunate, ele fac diferența dintre țările care reușesc și cele care rămân blocate în sărăcie și subdezvoltare”, notează deputatul Ovidiu Cîmpean, care face trimitere la lucrarea „De ce eșuează națiunile”, semnată de laureații Nobel pentru economie Daron Acemoglu și James Robinson.

Apel pentru apărarea principiilor democratice

Cîmpean avertizează asupra implicării justiției în deciziile asumate democratic de un partid politic și lansează un apel către comunitatea academică din România pentru apărarea principiilor democratice:

„Ceea ce se întâmplă în această perioadă nu mai este o simplă dispută internă din PNL. Este un precedent care privește fiecare partid democratic din această țară.

De aceea fac un apel către comunitatea academică: trebuie apărate principiile democratice. Dacă nu luăm poziție în astfel de momente, nu vom avea niciun drept să ne mirăm de cine va trece pe poarta democrației noastre”, declară deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

Decizia Tribunalului Ilfov va fi atacată de PNL la Curtea de Apel „cu argumente ce țin de Constituția României și de principiile democratice”, mai spune Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

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