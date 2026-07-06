22 de autobuze electrice articulate, transferate către CTP Cluj-Napoca: investiție de peste 132 milioane de lei, fonduri nerambursabile

Noi autobuze electrice articulate vor intra în circulație la Cluj, în urma concesionării către Compania de Transport Public a 22 de autobuze Solaris Urbino. Investiția de peste 132 de milioane de lei este finanțată din fonduri nerambursabile.

22 de autobuze electrice articulate, transferate către CTP Cluj-Napoca: investiție de peste 132 milioane de lei, fonduri nerambursabile| Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Alte zeci de autobuze electrice vor intra în circulație pe străzile din Cluj.

Anul trecut, Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a introdus în circulație 18 noi autobuze electrice articulate, în urma investiției derulate de Primăria Cluj-Napoca din fonduri nerambursabile.

În ședința din această săptămână, Consiliul Local va dezbate spre aprobare concesionarea către CTP a unui număr de 22 de autobuze electrice Solaris Urbino, din cadrul aceluiași proiect derulat de administrația locală, astfel că numărul autobuzelor electrice articulate care vor circula pe cele mai solicitate rute din municipiu va ajunge la 40.

22 de autobuze electrice articulate, transferate către CTP Cluj-Napoca: investiție de peste 132 milioane de lei, fonduri nerambursabile

Autobuzele au fost achiziționate prin finanțare europeană, suma totală a proiectului fiind de 132.003.390 lei. Preţul unui autobuz electric articulat este de 3.509.000 lei fără TVA.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

În februarie anul trecut, municipalitatea a încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest un contract de finanțare pentru achiziționarea de autobuze electrice articulate de 18 m și stații de încărcare aferente.

Primele 18 autobuze electrice au intrat în circulație în 2025. Alte 22 de autobuze electrice articulate urmează să fie concesionate către CTP Cluj-Napoca pentru a intra în circulație pe străzile din Cluj și a asigura un transport verde nepoluant pe cele mai solicitate rute din oraș.

Potrivit strategiei asumate de Primăria Cluj-Napoca, până în 2030, parcul de autovehicule pentru transportul public în comun va fi în totalitate verde.

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