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Sport

CFR Cluj joacă tare! Mai vrea un jucător care a evoluat la Cupa Mondială 2026

Conducerea CFR-ului are planuri mari în noul sezon, iar pentru asta încearcă să transfere jucători cu CV important.

CFR Cluj vrea să dea lovitura în această perioadă de mercato / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook CFR Cluj vrea să dea lovitura în această perioadă de mercato / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

CFR Cluj vrea să dea lovitura în această perioada de mercato și să transfere un jucător care a evoluat la Cupa Mondială.


 

Până acum, ardelenii au transferat şase jucători: portarul Andre Moreira, fundaşul Renato Pantalon, mijlocaşii Igor Savic, Francisco Barrios, Yuval Sade şi Amin Ziblim. La această listă se adaugă şi Marian Huja, cel care a fost transferat definitiv de la Pogon Szczecin.


Departamentul de Scouting al ardelenilor a încercat în această perioadă de mercato o adevărată lovitură: au pus ochii pe Yazan Al-Arab, fundaş central care a evoluat pentru Iordania la Cupa Mondială din această vară.

Transferul a căzut, însă, astfel că şefii din Gruia s-au reorientat şi au pus ochii acum pe Abdallah Nasib (32 de ani), colegul lui Al-Arab din defensiva Iordaniei, anunţă cei de la Jordan Football Central.


Nasib a fost titular în toate cele trei meciuri disputate de selecţionata ţării sale la acest turneu final, iar venirea sa în România depinde doar de acordul fotbalistului. A rămas liber de contract în această vară după despărţirea de Al Hussein, campioana din ţara sa natală.

În această vară, stoperul a jucat pentru prima dată în carieră la un turneu de acest gen, fiind titular în înfrângerile ţării sale cu Austria (scor 1-3), Algeria (1-2) şi Argentina (1-3).


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