U-BT Cluj-Napoca a făcut al șaselea transfer al verii!

U-BT Cluj continuă campania de transferuri înaintea startului noului sezon și l-a transferat pe Javon Bess.

U-BT Cluj-Napoca a făcut al șaselea transfer al verii / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-BT Cluj continuă campania de transferuri înaintea startului noului sezon.

Ultimul sosit în lotul ardelenilor este Javon Bess, ultima oară la Igokea Aleksandrovac. Javon Bess măsoară 198 cm și evoluează pe poziția 3, ca extremă mică, fiind un jucător cu un nivel ridicat de atleticitate, care îi permite să se apere fără probleme ale pozițiilor 1-4.

Prima dată când a sosit la Cluj a fost pe 21 ianuarie 2025, pe vremea când evoluează în Turcia, la Turk Telekom Ankara. Stagiunea precedentă l-a adus din nou pe parchetul din BTarena, de data aceasta din postura de componentă al echipei Igokea Aleksandrovac.

Pe lângă Liga Adriatică și competițiile interne din Bosnia și Herțegovina, Javon a participat alături de Igokea în FIBA ​​Basketball Champions League, având medii de 10.3 puncte, 6.3 recuperări și 1.3 pase decisive.

Javon Bess este al șaselea transfer realizat de U-Banca Transilvania în această vară, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać și Malcolm Hill.

„Un jucător extrem de puternic din punct de vedere fizic, care se poate apăra fără probleme la toate pozițiile între 1 și 4. Este un jucător de echipă, cu un caracter deosebit. Avem nevoie de astfel de jucători, care pot să ajute echipa să câștige prin intensitate și prin calități lor fizice.

A fost desemnat cel mai bun apărător în Germania în urmă cu două sezoane, are experiență și a și fost coleg cu Otis Livingston II. Ne bucurăm că se alătură echipei noastre și nu dorim să avem succes împreună”, a spus Mihai Silvășan, antrenorul echipei.

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