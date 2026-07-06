570 de elevi din familii cu venituri reduse din Cluj-Napoca primesc ghiozdane echipate cu rechizite. Proiect de peste 100.000 de lei.

570 de copii din familii cu venituri reduse din Cluj-Napoca vor primi ghiozdane echipate cu rechizite grație unui proiect în valoare de peste 100.000 de lei.

570 de elevi din familii cu venituri reduse din Cluj-Napoca vor primi ghiozdane echipate cu rechizite | Foto: Facebook, Emil Boc

Primăria Cluj-Napoca continuă sprijinirea elevilor din familii cu venituri reduse, iar 570 de copii vor primi ghiozdane echipate cu rechizite.

Primăria Cluj-Napoca va aloca 105.450 de lei pentru achiziția a 570 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru copii din familii defavorizate. Proiectul urmează să intre la vot joi, 9 iulie 2026, în ședința de Consiliu Local.

Scopul proiectului constă în reducerea inegalităților și crearea unor condiții egale de acces la educație pentru toți copiii din oraș.

Peste 100.000 de lei pentru 570 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru copii din familii cu venituri reduse din Cluj-Napoca

„Pentru a veni în sprijinul copiilor (…) cu scopul de a facilita accesul, a stimula participarea și pentru a îmbunătăți frecvența acestora la procesul instructiv-educativ din anul școlar 2026-2027 propunem continuarea programului sprijin pentru familiile vulnerabile prin achiziționarea de ghiozdane și rechizite școlare pentru copii de vârstă școlară.

(…) Având în vedere că, începând cu a doua jumătate a anului 2025, cota standard de T.V.A. din România a fost majorată de la 19% la 21% și a fost crescută cota redusă pentru manuale și articole de papetărie de la 5% la 11%, coroborat cu impactul direct al tarifelor la utilități și carburanți asupra costurilor logistice și de producție, pentru anul şcolar 2026-2027, propunem ca valoarea unui ghiozdan echipat cu rechizite școlare pentru un elev să fie în sumă de 185 lei. Suma estimată ca fiind necesară pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite pentru cei 570 copii de vârstă școlară este de 105.450 lei (570 copii x 185 lei)”, se arată în proiect.

Potrivit sursei citate, proiectul menționat mai sus, alături de alte politici publice asumate de Primăria Cluj-Napoca (transport gratuit pentru elevi, masă caldă în școli) contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, diminuarea absenteismului școlar, și, în multe cazuri, la ameliorarea rezultatelor la învățătură.

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