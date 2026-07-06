Andrei Coubiș, pe lista unui club din Champions League: „Negocierile sunt în plină desfășurare”

Andrei Coubiş (22 de ani), fundaş la Universitatea Cluj, ar putea fi vândut în această vară.

Andrei Coubiș ar putea fi vândut de Universitatea Cluj în această vară / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Andrei Coubiș a impresionat din momentul în care a fost transferat în Superligă.

Stoperul cumpărat de ardeleni cu doar 125.000 de euro de la AC Milan în iarna trecută s-a impus rapid în echipa de start a lui Cristiano Bergodi, iar prestaţiile sale n-au rămas neobservate.

Coubiș a intrat în vizorul azerilor de la Qarabag, club care a evoluat în ultima ediție a Ligii Campionilor.

„Clubul de fotbal Qarabag, care intenționează să își întărească linia defensivă, a adăugat un nume important pe lista de transferuri.

Conform informațiilor exclusive obținute de 90plus.media, gruparea din Agdam este foarte interesată de fundașul central Andrei Coubiș, care evoluează în prezent pentru clubul românesc Universitatea Cluj.

Dorind să sporească competitivitatea și siguranța în centrul defensivei, echipa a demarat deja primele contacte oficiale pentru transferul fotbalistului în vârstă de 22 de ani. Având în palmares perioade petrecute în structurile unor cluburi italiene precum AC Milan și Sampdoria, stoperul de origine română are o cotă de piață actuală estimată la 1,2 milioane de euro.

Negocierile privind detaliile mutării tânărului fundaș, care a atras atenția prin evoluțiile sale constante din acest sezon, sunt în plină desfășurare ”, au scris jurnaliștii de la 90plus.media.

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