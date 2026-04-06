O nouă stradă modernizată în Mănăștur. Viceprimarul Dan Tarcea: „Strada Hameiului este complet refăcută. Continuăm lucrările de modernizare în fiecare cartier”.

Strada Hameiului din cartierul Mănăștur a fost complet refăcută în urma unui proiect de modernizare de peste 8 milioane de lei.

După cum a arătat viceprimarul Dan Tarcea în urma vizitei efectuate în teren, proiectul a însemnat mai mult decât o simplă afaltare, iar astăzi zona este complet schimbată.

Au fost încheiate lucrările de modernizare a străzii Hamieului din cartierul Mănăștur.

„Strada Hameiului este acum complet refăcută, după lucrări care au însemnat mult mai mult decât o simplă asfaltare. Practic, vorbim despre o intervenție de la fundație până la suprafață, pentru ca strada să fie durabilă în timp”, a anunțat, luni, viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, au fost realizate lucrări de consolidare pe zonele cu probleme, intervenții la rețelele de utilități, iar toate cablurile au fost mutate în subteran. De asemenea, infrastructura a fost reorganizată. În plus, iluminatul public a fost modernizat, cu stâlpi noi instalați pe toată strada.

„Astăzi, strada este complet schimbată: carosabil nou, trotuare noi și peste 20 de copaci plantați. Rezultatul se vede și se simte: fără praf, fără noroi.

O zonă mai sigură, mai curată și mai bine organizată pentru cei care locuiesc sau circulă pe aici.

Continuăm modernizarea orașului, stradă cu stradă, în fiecare cartier”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea în mesajul citat.

Cu o lungime de peste 400 metri, investiția pentru modernizare a avut un termen de 8 luni pentru implementare, din care patru luni au fost pentru proiectare și alte patru luni pentru execuția lucrărilor. Finanțarea lucrărilor de peste 8 milioane de lei a fost făcută din bugetul local.

Modernizarea străzii Hameiului oferă o mai bună fluidizare a circulației auto, iar prin înființarea de noi trotuare, marcaje și indicatoare de circulație, crește gradul de confort pentru utilizatorii din zonă.

