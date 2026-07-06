5,8 mil. lei pentru scanere cu raze X ultraperformante la Aeroportul Internațional Cluj. Echipamentele vor fi folosite pentru controlul de securitate al bagajelor și coletelor.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj achiziționează scanere cu raze X ultraperformante, destinate controlului de securitate al bagajelor agabaritice și al coletelor.

Aeroportul Internațional Cluj va achiziționa scanere cu raze X ultraperformante pentru controlul bagajelor mari și al coletelor | Foto: airportcluj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își modernizează echipamentele de control al securității bagajelor și coletelor. Este vorba despre achiziția a cinci scanere cu raze X ultraperformante. Valoarea estimată a acestora este de aproximativ 5,8 milioane de lei.

Scanere ultraperformante la Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a scos la licitație achiziția a cinci echipamente cu raze X ultraperformante, destinate controlului de securitate al bagajelor agabaritice și al coletelor.

Concret, este vizată, pe de o parte, achiziția și instalarea a patru scanere cu raze X de tip RX convențional - Dual View pentru controlul de securitate al bagajelor mari, agabaritice, precum echipamente sportive, muzicale, medicale, destinate copiilor sau alte dispozitive tehnice voluminoase.

De asemenea, aeroportul clujean își propune să achiziționeze un echipament cu raze X similar, destinat controlului de securitate al coletelor paletizate, expedierilor de mărfuri și încărcături tip cargo.

Continuă modernizarea la Aeroportul Internațional Cluj. Investiție de 5,8 mil. lei

Valoarea estimată a celor cinci echipamente cu raze X este de 5.864.494 lei. După predarea lor de către achizitor, acestea vor fi puse de aeroport la dispoziția Structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă (SSAT) din cadrul SRI, care le va opera conform legislației în vigoare.

„Aeroportul Internațional «Avram Iancu» continuă seria investițiilor în achiziția de echipamente și pregătirea de specialitate a personalului tehnic, în vederea îmbunătățirii siguranței pasagerilor și a bunurilor care îl tranzitează. Prin intermediul acestor investiții consolidăm poziția aeroportului clujean drept unul dintre cele mai importante din sud-estul Europei, care oferă legături aeriene în întreaga lume, prin servicii sigure și de calitate”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Achiziția acestor echipamente ultraperformante a fost necesară în condițiile uzurii accentuate a celor existente, aflate în operare, precum și în urma cererilor tot mai numeroase pe care Aeroportul „Avram Iancu” le primește în vederea prestării acestor servicii specifice. Nu în ultimul rând, scanerele sunt destinate alinierii la cerințele Comisiei Europene referitoare la standardele de bază din domeniul securității aviației civile.

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