Curtea de Apel București a anulat decizia lui Bolojan de înființare a Comitetului pentru legile Justiției

Curtea de Apel București a admis, luni, o cerere depusă de un ONG și a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan de înființare, la Palatul Victoria, a unui Comitet de analiză a legilor Justiției. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel București a anulat decizia lui Bolojan de înființare a Comitetului pentru legile Justiției| Foto: gov.ro

Curtea de Apel București (CAB) a admis, luni, o cerere depusă de un ONG și a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan de înființare, la Palatul Victoria, a unui Comitet de analiză a legilor Justiției.

Decizia CAB, care nu este definitivă, vine în completarea unei alte decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție din luna martie, când a fost suspendată activitatea comitetului.

„Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Guvernul României. Respinge acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale active, invocate de pârâtul prim-ministrul României, ca neîntemeiate. Respinge excepțiile inadmisibilității, autorității de lucru judecat, lipsei de obiect și lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect suspendare executare, excepții invocate de pârâta Cancelaria prim-ministrului, ca neîntemeiate. Admite acțiunea. Anulează decizia prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției. Suspendă executarea deciziei prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 până la soluționarea definitivă a cauzei. Obligă pârâtul prim-ministrul României la plata către reclamantă a sumei de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru). Cu recurs în 15 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței, potrivit Agerpres.ro

Înalta Curte, critici privind înființarea grupului pentru legile justiției

În luna martie, Înalta Curte a criticat înființarea grupului de lucru la Palatul Victoria, susținând că a constatat „un posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat judecătorilor suspendarea și anularea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.

Decizia de înființare a Comitetului pentru revizuirea legislației din domeniul justiției, semnată de Ilie Bolojan

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției a fost înființat în decembrie 2025, prin decizia premierului Ilie Bolojan, și era format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

Grupul de lucru constituit la Palatul Victoria își propunea să analizeze legile Justiției, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la publicația Recorder, care susțineau existența unor probleme grave la instanțe și parchete

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