O nouă surpare de teren pe Autostrada Sebeș-Turda: se circulă pe o singură bandă. DRDP Cluj anunță intervenții de urgență.

O nouă surpare de teren s-a produs pe Autostrada A10, în zona km 66, în apropiere de Turda, o zonă afectată în ultimii ani de degradări constante. Direcția de Drumuri Cluj anunță intervenții de urgență.

O nouă surpare de teren pe Autostrada Sebeș-Turda: se circulă pe o singură bandă. DRDP Cluj anunță intervenții de urgență.|Foto: Ziarul Unirea

O nouă surpare a apărut pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, pe un segment unde investiția a vizat lucrări de circa 90 de milioane de euro.

În zona kilometrului 66, asfaltul a cedat, prima bandă a fost compromisă, iar degradarea terenului a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

O nouă surpare de teren pe Autostrada Sebeș-Turda

De altfel, taluzul a luat-o la vale pe o distanță de zeci de metri, fiind afectat inclusiv parapetele de protecție.

Zona afectată de surpare este una considerabilă și prezintă un risc ridicat pentru conducătorii auto în ceea ce privește siguranța rutieră.

La finalul lunii mai au fost instituite restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1, în apropiere de Turda, ca urmare a lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii.

Atunci, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţa că a fost finalizată o expertiză tehnică şi urmează lucrări de consolidare în zonă.

DRDP Cluj anunță intervenții de urgență

Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj semnalat un fenomen de instabilitate a terenului din zona Autostrăzii Sebeș-Turda, care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier.

„Zona este monitorizată permanent de DRDP Cluj, au fost executate succesiv lucrări de remediere a degradărilor și au fost dispuse măsurile necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță”, informează sursa citată.

Potrivit Direcției de Drumuri Cluj, în contextul surpărilor recente sunt necesare intervenții de urgență în zona afectată de degradări, astfel că lucrările vor debuta de marți, 7 iulie: lucrările vizează punerea în siguranță a sectorului afectat de alunecări de teren.

Prefectura Cluj a fost sesizată în acest caz, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a stabilit măsurile necesare pentru evaluarea tehnică și gestionarea situației.

În continuare, circulația rutieră se desfășoară pe o bandă din trei, cu restricții de viteză de 60km/h pe un sector de circa 500 m, iar șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizea temporară și să circule cu prudență.

Secțiune-problemă și inaugurare pe repede-înainte

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș – Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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