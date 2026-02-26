Continuă lucrările pentru deblocarea traficului spre Tetarom III. Radu Rațiu: „Pasajul rutier de la Jucu avansează în teren”.

Lucrările la pasajul rutier de la Jucu, investiție de peste 88 de milioane de lei, avansează în teren. „Va oferi o conexiune eficientă între DN1C și Tetarom III, eliminând blocajele din trafic”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

În zona localității Jucu, utilajele grele au început deja forarea piloților pentru noul pasaj rutier.

Contractul pentru proiect a fost semnat anul trecut, iar autorizația de construire a fost emisă în decembrie 2025. Lucrările au ajuns deja la un stadiu fizic de 7%.

Investiția totală este de peste 88 de milioane de lei, din care peste 57 de milioane reprezintă fonduri PNRR. Realizarea acestui proiect va permite un acces rapid pentru companii în parcul industrial Tetarom III.

„În prezent, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 7%, iar mobilizarea din teren este foarte bună. Pasajul va lega DN1C de Tetarom III și va traversa calea ferată, eliminând blocajele frecvente din zonă și cozile interminabile de la barieră”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectul a fost inițiat și conceput de Consiliul Județean Cluj încă din 2021, instituția realizând studiul de fezabilitate și predând ulterior documentația către CNAIR pentru implementare.

„Pasajul suprateran este esențial în condițiile în care va facilita accesul pentru cei peste 8.000 de clujeni care lucrează în parcul industrial Tetarom III din Jucu”, a adăugat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectul este finanțat în cea mai mare parte din fonduri europene, fiind implementat de Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj. Valoarea totală a investiției este de 88,2 milioane de lei, finanțată majoritar din fonduri europene prin PNRR. Termenul țintă de finalizare este 31 iulie 2026.

Constructorul lucrează la fundațiile pasajului, realizarea piloților forați și consolidarea zidurilor de sprijin, în paralel cu relocarea utilităților (conducte de gaz și cabluri CFR).

În urmă cu cinci ani, Consiliul Județean Cluj s-a asociat cu comuna Jucu în vederea realizării obiectivului de investiții, scopul urmărit fiind edificarea unui pasaj care să facă legătura între DN 1C și DJ 109D, în zona Parcului Industrial Tetarom III. De asemenea, administrația județeană a încheiat cu CNAIR un protocol pentru realizarea acestui proiect de infrastructură.

Astfel, autoritățile din Cluj au propus construirea unui pasaj de legătură între DN 1C şi Parcul Industrial Tetarom III Jucu în vederea creşterii gradului de accesibilitate a parcului industrial şi reducerea timpilor de intrare/ieşire din acesta ca urmare a traversării căii ferate de importanţă naţională existentă în zonă, prin realizarea pasajului peste calea ferată.

