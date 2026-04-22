Delegație oficială chineză, în vizită la Cluj. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Această zonă a Transilvaniei continuă să fie atractivă pentru investitori”.

O delegație oficială chineză a vizitat Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Delegație oficială chineză, în vizită la CJ Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Vicepreședinții Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu și Vákár István, au primit miercuri, 22 aprilie 2026, vizita unei delegații oficiale, conduse de Excelența Sa, Chen Feng, Ambasador al Republicii Populare Chineze în România. Oficialul străin a fost însoțit de reprezentanți ai Ambasadei, ai Camerei de Comerț și Industrie România-China (CCIRC) și ai CCIRC – Filiala Cluj.



Întrevederea ce a avut loc la sediul forului administrativ județean a avut drept scop

aprofundarea relațiilor de colaborare româno-chineze

impulsionarea schimburilor comerciale dintre cele două părți

identificarea unor noi domenii de cooperare de interes reciproc

„Constat că această zonă a Transilvaniei continuă să fie atractivă și ofertantă pentru partenerii străini și potențialii investitori. În mod cert, rămânem deschiși pentru a facilita crearea unor noi oportunități de colaborare, cu atât mai mult cu cât China este un etalon în ceea ce privește tehnologia”, a precizat Radu Rațiu, vicepreședinte CJ Cluj, citat într-un comunicat al forului județean.

În cadrul vizitei, oaspeților le-a fost prezentat județul Cluj și unele dintre instituțiile aflate în subordinea forului administrativ județean.

Clujul, magnet pentru investitori

În acest context, s-a discutat despre Parcurile Industriale administrate de Consiliul Județean prin intermediul Tetarom S.A. și multiplele facilităţi pe care acestea le oferă companiilor interesate să investească la Cluj, precum și despre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, poarta aeriană a Transilvaniei. Cu acest prilej, a fost evidențiată importanța introducerii unor curse aeriene directe, care să conecteze capitalele și orașele celor două țări.

De asemenea, în contextul în care Clujul a devenit un hub medical, cu personal foarte bine pregătit, și găzduiește un important centru universitar al țării, s-a accentuat și ideea realizării unor schimburi de experiență între specialiștii români și cei chinezi, precum și între studenți. Sub acest aspect, discuţiile au vizat inclusiv oportunitatea încurajării tuturor celor interesaţi să studieze limba chineză precum şi necesitatea aprofundării relaţiilor de colaborare cu Institutul Confucius care funcţionează la Cluj.

Chinezii, invitați la cel mai mare târg agricol din Transilvania

Nu în ultimul rând, pentru a observa potențialul pe care sectorul agro-industrial clujean îl oferă, oaspeții chinezi au fost invitați să viziteze Agraria, cel mai mare târg agricol din Transilvania, care se va desfășura în Parcul Industrial TETAROM III din Jucu.

„La rândul său, Ambasador Chen Feng a vorbit despre relațiile româno-chineze din perspectiva comerțului, a turismului și a educației, fiind interesat de aprofundarea relațiilor de colaborare în ariile de interes reciproc, în special în domeniile inovației, tehnologiei, medical și educațional”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

