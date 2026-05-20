Primăria a lansat licitația pentru pasajul Oașului – Muncii. Viceprimarul Dan Tarcea: „Investiția va contribui decisiv la descongestionarea traficului din zonă”.

Primăria a deschis licitația pentru pasajul subteran din intersecția străzii Oașului cu B-dul Muncii, proiect major de mobilitate pentru Cluj. „Licitația a fost lansată. Este o investiție care va ajuta mult la descongestionarea traficului din zonă”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Primăria Cluj-Napoca a lansat, miercuri, licitația pentru pasajul subteran din intersecția străzii Oașului cu B-dul Muncii, care include și realizarea unui pod peste pârâul Chinteni, proiect ce va avea un impact semnificativ în descongestionarea traficului și eficientizarea mobilității urbane.

În toamna anului trecut, administrația locală pregătea etapa de proiectare pentru implementarea proiectului. Licitația pentru execuția lucrărilor era programată pentru 2026.

„Am lansat licitația pentru Pasajul Oașului. Este o învestitie care va ajuta mult la descongestionarea traficului din zonă”, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

Proiectul prevede reconfigurarea intersecției Străzii Oașului cu Bulevardul Muncii, prin construirea unui pasaj subteran și a unui pod peste Pârâul Chinteni, precum și modernizarea traseului de tramvai și a carosabilului existent.

„A fost o muncă susținută ca să ajungem în acest moment”, a completat viceprimarul Dan Tarcea.

Pasajul Oașului – Muncii, proiect major de mobilitate urbană

Pasajul va îmbunătăți mobilitatea în zona Bulevardului Muncii, a străzii Oașului și în zona Valea Chintăului prin reducerea blocajelor într-o zonă intens circulată.

Tronsonul rutier de la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului, în lungime de 444 de metri, va include un pasaj de 182 de metri, dintre care 113 metri în subteran. Carosabilul va avea 14 metri lățime, cu benzi dedicate și benzi pentru traficul general.

De asemenea, se vor amenaja trotuarele, spațiile verzi și stațiile de transport în comun pentru creșterea confortului pietonal și a calității zonelor publice.

Valoarea proiectului este de peste 83 de milioane de lei (83.878.517,96 RON), bani europeni, dar și fonduri din bugetul național și local. Licitația este deschisă pentru ofertanți până în 6 iulie 2026 și prevede realizarea pasajului rutier la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca.

La finalul lui octombrie 2025, Consiliul Local Cluj-Napoca aproba indicatorii financiari pentru realizarea pasajului rutier din zona străzii Oașului – B-dul Muncii.

Proiectul propune o intervenție majoră asupra configurației actuale a circulației, prin realizarea unui pasaj rutier subteran, cu scopul de a fluidiza traficul pe direcția Bulevardului Muncii, una dintre principalele artere de tranzit din această parte a municipiului.

Măsurile propuse vizează și creșterea siguranței traficului, prin modernizarea iluminatului public, implementarea unui sistem de monitorizare video, dotarea stațiilor cu panouri de informare pentru călători, precum şi prin semnalizarea rutieră corespunzătoare, inclusiv semaforizarea intersecției.

Pasajul rutier din zona Oașului se înscrie într-un proiect mai amplu inițiat de administrația locală și care vizează realizarea culoarului de Nord al orașului: Culoar de mobilitate Pod Oașului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod Ira – un proiect ce include modernizarea intersecțiilor, amenajarea străzilor Răsăritului și Câmpul Pâinii la un profil de culoar cale ferată cu benzi de circulație, piste de biciclete, aliniamente de arbori și mobilier urban.

