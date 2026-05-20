Dan Petrescu continuă tratamentul în Italia! Ultimele detalii despre starea sa de sănătate

Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat cu probleme severe de sănătate după plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017

Petrescu a decis să ia o pauză de la fotbal în urma înfrângerii de la Hacken, scor 2-7 din preliminariile Europa Conference League, în luna august a anului trecut.

Deși demisia sa a fost văzută ca un act de onoare în urma scorului, se pare că antrenorul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și acesta a fost motivul pentru care s-a retras temporar din antrenorat.

Noi detalii despre Dan Petrescu!

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit recent cu Dan Petrescu. Fostul antrenor de la CFR Cluj se află în Italia, acolo unde urmează un tratament.

„Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament. Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu.

Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.

