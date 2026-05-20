PSD ar putea face Guvern cu sprijinul AUR. Planul pregătit de Sorin Grindeanu pentru consultările de la Cotroceni

PSD se pregătește să meargă la consultările cu președintele Nicușor Dan cu o variantă de guvern minoritar format exclusiv din miniștri social-democrați, susținut însă în Parlament inclusiv de AUR.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să propună un Guvern monocolor PSD, fără alianțe oficiale, bazându-se însă pe susținerea parlamentară deja negociată. Informația a apărut în contextul negocierilor intense pentru formarea unui nou Executiv după căderea Guvernului Bolojan, conform ziare.com.

Scenariul nu vine ca o surpriză totală, după ce PSD și AUR au colaborat recent pentru moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi, cel mai mare număr de voturi înregistrat pentru o astfel de procedură parlamentară în România.

În ultimele săptămâni, mai multe calcule politice arătau că PSD și AUR nu puteau forma singure o majoritate stabilă, având nevoie și de voturi de la alte partide sau parlamentari neafiliați.

AUR spune că poate intra la guvernare

Liderul AUR, George Simion, declara recent că partidul său este dispus să intre la guvernare, însă doar dacă va putea propune premierul.

În paralel, PSD nu a exclus nici varianta unui premier tehnocrat, dacă negocierile politice vor intra în blocaj.

Consultări decisive la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan urmează să continue consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, într-un context politic tensionat și cu majorități fragile în Parlament.

