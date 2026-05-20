Alertă în Lituania din cauza unei drone: președintele Gitanas Nauseda și liderii politici au fost duși în buncăr

Alertă maximă în Lituania, miercuri, din cauza prezenței unei drone: Președintele și prim-ministrul au fost evacuați în adăposturi.

Alertă în Lituania din cauza unei drone: președintele Gitanas Nauseda și liderii politici au fost duși în buncăr|Foto: pexels.com

Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați miercuri în adăposturi, pe fondul unei alerte privind prezența unei drone.

CITEȘTE ȘI:

Un avion F16 al Armatei Române a doborât o dronă în Estonia

Și membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost conduși într-un adăpost subteran, transmite AFP, citat de Agerpres.ro

Alertă în Lituania din cauza unei drone: președintele Gitanas Nauseda și liderii politici au fost duși în buncăr

Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineață populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate.

CITEȘTE ȘI:

Anchetă după ce o dronă a căzut pe teritoriul României în apropiere de granița cu Ucraina

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: „Alertă aeriană! Mergeți imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei dumneavoastră și așteptați noi recomandări”.

Alertă extinsă la nivelul întregii țări

Alerta privind prezența unei drone, anunțată miercuri dimineața în Lituania, a fost ridicată la nivel național.

În acest interval, președintele Gitanas Nauseda, premierul Inga Ruginiene și deputații prezenți în sediul legislativului au fost conduși în adăposturi. Populația a fost sfătuită să se adăpostească, iar Aeroportul Internațional din Vilnius a fost închis.

Misiunea NATO de supraveghere aeriană, activată

În ultimele luni, alerte de acest gen s-au înmulțit în țările baltice, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor ținte strategice rusești din regiunea Sankt Petersburg, situată în apropierea Estoniei și Finlandei.

Însă este pentru prima dată, de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, și de la utilizarea masivă și ulterior sistematică a dronelor, când o alertă aeriană a determinat evacuarea și punerea în siguranță a liderilor, parlamentarilor și locuitorilor din capitala unui stat membru al UE și al NATO, relatează sursa citată.

Armata a justificat declanșarea alertei prin prezența unui „semnal radar cu caracteristici tipice ale unei aeronave fără pilot” în spațiul aerian al Belarusului, în apropierea frontierei cu Lituania.

„Misiunea NATO de supraveghere aeriană a fost activată”, a precizat armata. În țară sunt staționate, printre altele, avioane F-16 românești. Unul dintre acestea a doborât, cu o zi înainte, o dronă ucraineană care pătrunsese în spațiul aerian estonian.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: