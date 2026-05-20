Restricții de circulație în centrul orașului de Zilele Clujului

Circulația rutieră va fi restricționată sau închisă temporar pe mai multe străzi din centrul orașului pentru desfășurarea evenimentelor din cadrul Zilelor Clujului, în perioada 21 - 24 mai 2026.

Zilele Clujului vor debuta joi, 21 mai 2026.

Zeci de evenimente vor fi desfășurate în peste 100 de locații, în perioada 21 – 24 mai 2026.

De asemenea, pentru buna desfășurare a evenimentelor, circulația rutieră va fi restricționată, potrivit unei informări publicate de Primăria Cluj-Napoca.

Cu ocazia organizării evenimentelor din cadrul „Zilelor Clujului”, în perioada 21 – 24 mai 2026, Primăria municipiului Cluj-Napoca va restricționa circulația rutieră pe străzile din zona centrală, astfel:

din data de 17 mai 2026, ora 22.00 , până în data de 26 mai 2026, ora 22.00 , pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii (când situația o impune);

, până în data de , pe banda trei de pe (când situația o impune); Piaţa Unirii , strada Napoca şi Bulevardul Eroilor cu închiderea circulaţiei rutiere, după următorul program: Joi, 21 mai 2026, în intervalul orar 20.00 - 23.30 (când situația o impune); Vineri, 22 mai 2026, în intervalul orar 19.00 – 23.30 (când situaţia o impune); Sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 15.00 – 23.30 (când situaţia o impune); Duminică, 24 mai 2026, în intervalul orar 17.00 – 23.30 (când situaţia o impune).

, strada şi cu închiderea circulaţiei rutiere, după următorul program: din data de 19 mai 2026, ora 8.00 până în data de 26 mai 2026, ora 8.00 este necesară închiderea totală a circulației rutiere pe strada Mihail Kogălniceanu și pe strada Universității ;

pe strada și pe strada ; în data de 22 mai 2026, în intervalul orar 21.30 – 22.15 este necesară restricționarea circulației rutiere pe latura de Nord a Pieței Unirii și pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 (de la intersecția cu strada Cuza Vodă până la intersecția cu strada Regele Ferdinand, cu excepția CTP în intervalul orar 21.30 – 21.40);

și pe (de la intersecția cu strada Cuza Vodă până la intersecția cu strada Regele Ferdinand, cu excepția CTP în intervalul orar 21.30 – 21.40); din data de 22 mai 2026, ora 23.30, până în data de 23 mai 2026, ora 23.30, cu închiderea circulației rutiere și cu eliberarea parcărilor pe strada Samuil Micu.

în data de 23 mai 2026, în intervalul orar 15.00 – 17.30, parada „Zilelor Clujului” , cu închiderea circulaţiei rutiere, pe următorul traseu: strada Napoca – Piaţa Unirii (latura de Sud) – Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Iuliu Maniu – Piața Unirii (latura de Est) – Piața Unirii (platoul pietonal);

, cu închiderea circulaţiei rutiere, pe următorul traseu: strada Napoca – Piaţa Unirii (latura de Sud) – Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Iuliu Maniu – Piața Unirii (latura de Est) – Piața Unirii (platoul pietonal); în data de 24 mai 2026, în intervalul orar 9.00 – 10.45, va avea loc „Crosul Universităților Clujene” , cu închiderea circulației rutiere, pe următorul traseu: pornire Piața Unirii (latura de Sud) - Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Iuliu Maniu – Piața Unirii (latura de Est) – Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Mihail Kogălniceanu – strada Gaál Gábor – strada I. C. Brătianu – strada Universității – Piața Unirii (latura de Vest) – Piața Unirii (latura de Nord, pe trotuar) – Piața Unirii (latura de Est) – sosire Piața Unirii (latura de Sud);

, cu închiderea circulației rutiere, pe următorul traseu: pornire Piața Unirii (latura de Sud) - Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Iuliu Maniu – Piața Unirii (latura de Est) – Bulevardul Eroilor – strada Baba Novac – strada Mihail Kogălniceanu – strada Gaál Gábor – strada I. C. Brătianu – strada Universității – Piața Unirii (latura de Vest) – Piața Unirii (latura de Nord, pe trotuar) – Piața Unirii (latura de Est) – sosire Piața Unirii (latura de Sud); închiderea parcării cu barieră din Piața Unirii (pe latura de Vest) din data de 20 mai 2026, ora 22.00 până în data de 21 mai 2026, ora 5.00 și închiderea totală a parcării în data de 22 mai 2026, în intervalul orar 00.00 – 23.55;

(pe latura de Vest) din data de 20 mai 2026, ora 22.00 până în data de 21 mai 2026, ora 5.00 și închiderea totală a parcării în data de 22 mai 2026, în intervalul orar 00.00 – 23.55; închiderea circulației rutiere pe strada Kovács Dezső , din data 20 mai 2026, ora 8.00 până în data de 26 mai 2026, ora 8.00;

, din data 20 mai 2026, ora 8.00 până în data de 26 mai 2026, ora 8.00; eliberarea a trei parcări situate pe strada I.C Brătianu (zona intersecției cu strada Emmanuel de Martonne) din data de 21 mai, ora 23.00 până în data de 24 mai 2026, ora 23.00;

(zona intersecției cu strada Emmanuel de Martonne) din data de 21 mai, ora 23.00 până în data de 24 mai 2026, ora 23.00; eliberarea parcărilor de pe strada Arany Janos, de la intersecție cu strada Dumitru Fărcaș, până la intersecție cu strada Nuferilor, din data de 20 mai 2026, ora 23.00, până în data de 25 mai 2026, ora 3.00.

