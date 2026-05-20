Urs la Bonțida. Unii oameni vin cu teoria conspirației: „Posibil să fie aduși intenționat”.

Cetățenii au descoperit urme de urs în comuna Bonțida, dar unii au început și o teorie a conspirației.

Urme de urs în Bonțida | Foto: Grup Facebook „Comuna Bonțida jud. Cluj” / Ștefan Blaga

De câteva zile, un urs a fost identificat în satul Dezmir, comuna Apahida, iar autoritățile căută acel urs brun de dimensiuni medii.

La ora publicării acestui articol, ursul nu a fost găsit.

Urs în Bonțida și Dezmir

Ulterior, prezența unui urs a fost semnalată și comuna Bonțida, județul Cluj.

„Atenție în zona Hagăului! Un urs mare și unul mic probabil puiul”, a scris un bărbat, marți, 19 mai 2026, într-o postare pe grupul de Facebook „Comuna Bonțida jud. Cluj”.

Nu știm dacă este vorba despre același urs care a fost văzut în Dezmir, dar oamenii au semnalat și acest aspect în secțiunea de comentarii.

„Sunt din Dezmir, aici este urs. Dintr-odată, tot Clujul e full de urși”

„A fost și la Coastă”

Teoria conspirației cu urși la Cluj

În comentarii, unii au răspândit și o „teorie a conspirației”, evident fără o dovadă.

„ Din păcate au fost aduși (urși - n. red.) în zonă mai mulți urși. Sunt peste tot împrăștiați, inclusiv în Feleac ”

” „Este posibil să fi fost «relocați»?? Să fi fost aduși intenționat și «împrăștiați» printre case, prin zone în care există o mică pădurice???”

printre case, prin zone în care există o mică pădurice???” „Incredibil, ăștia fac ca hingherii. Strâng cățeii dintr-un oraș și le dau drumul în alt sat/oraș și uite așa apar haite de câini dintr-o dată. Toate astea pe banii noștri”

Ieri, 19 mai 2026, autoritățile au recomandat populației, în special deținătorilor de animale, să manifeste prudență sporită și să evite deplasările neînsoțite în zonele de lizieră sau pădure, mai ales în intervalele de seară și pe timpul nopții.

Cetățenii au fost rugați ca, în cazul observării animalului sau al identificării unor urme recente, să anunțe de urgență autoritățile prin apel la numărul unic 112.

