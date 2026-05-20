Neluțu Varga, anunț de ultimă oră despre Pancu: „Cred că va pleca!”

Șansele ca Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj și în sezonul viitor sunt infime, mai ales după ultima declarație a patronului Neluțu Varga.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Cei doi s-au contrat de la distanță în ultimul timp, însă au făcut pace după ce echipa a reușit matematic să se califice în cupele europene.

Cu toate acestea, Neluțu Varga este de părere că antrenorul nu va continua la CFR și în sezonul următor.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj şi să rămână, dar, din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluţie de antrenor. Eu aş vrea să rămână, dar decizia este la el”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

