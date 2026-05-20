Parlamentul a adoptat legea prin care firmele private pot să împartă cu angajații până la 15% din profit. Ce spun specialiștii

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care permite companiilor private să acorde angajaților venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut obținut de companie în anul financiar anterior.

Conform Digi24.ro, proiectul a fost aprobat cu 192 de voturi „pentru”, două voturi „împotriva” și 97 de abțineri și va urma să se introducă un nou mecanism fiscal destinat recompensării și fidelizării salariaților din mediul privat. Noua reglementare se aplică exclusiv companiilor obligate la plata impozitului pe profit și stabilește că sumele acordate angajaților trebuie calculate din profitul brut rezultat din situațiile financiare anuale auditate și depuse la autoritățile competente.

Legea stabilește mai multe condiții pentru acordarea acestor bani. Mai exact, firma trebuie să fi avut profit și să nu aibă datorii la stat. În același timp, angajatul care primește participarea la profit trebuie să aibă deja cel puțin doi ani de muncă la aceeași companie la momentul plății. Mai mult de atât, actul normativ stabilește că salariul de baza al angajatului trebuie menținut pe durata întregului an financiar pentru care se acordă participarea la profit.

Dacă o companie oferă angajaților sume care depășesc limita prevăzută de lege sau nu respectă toate condițiile impuse pentru acordarea participării la profit, acei bani nu vor mai beneficia de regimul fiscal special. În această situație, sumele respective vor fi considerate venituri salariale obișnuite și vor fi taxate la fel ca salariile.

Totodată, în urma unui amendament adoptat în Camera Deputaților, această facilitate nu va putea fi aplicată de companiile în care statul este acționar majoritar, de regiile autonome, agențiile de stat sau alte autorități și instituții publice.

Probleme mari în colectarea taxelor la bugetul de stat. Ce spun specialiștii

Deși inițiatorii proiectului vorbesc despre efecte economice pozitive și creșterea competitivității companiilor românești, specialiștii în fiscalitate atrag atenția că noul mecanism poate crea probleme mari în ceea ce privește colectarea taxelor la bugetul de stat.

Consultantul economic Adrian Negrescu a declarat că există riscul ca măsura să fie utilizată ca instrument de optimizare fiscală, prin care antreprenorii să scoată bani din firme printr-un regim de taxare mai avantajos. Acesta susține că, înainte de adoptarea unei asemenea măsuri, ar fi fost necesar un studiu de impact privind efectele asupra veniturilor bugetare și că reducerea impozitului ar fi reprezentat o soluție mai eficientă pentru susținerea economiei și stimularea investițiilor.

Și consultantul fiscal Ioana Arsenie atrage atenția asupra posibilității ca unele firme să înlocuiască o parte dintre bonusurile salariale clasice cu venituri provenite din participarea la profit, tocmai pentru a reduce contribuțiile sociale datorate statului.

Potrivit acesteia, în actualul sistem fiscal, bonusurile acordate angajaților sunt tratate ca venituri salariale și sunt taxate cu impozit pe venit, contribuție la pensii și contribuție la sănătate. În noul mecanism, veniturile provenite din participarea la profit ar urma să fie încadrate la alte categorii de venituri, ceea ce ar însemna o taxare diferită și, în multe cazuri, mai redusă.

Ioana Arsenie avertizează că o astfel de schimbare poate duce la erodarea bazei salariale și la diminuarea contribuțiilor colectate la bugetul de stat.

