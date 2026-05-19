Strada Piezișă din Cluj, în proces de modernizare. Viceprimarul Dan Tarcea: „Transformăm unul dintre cele mai cunoscute locuri din oraș într-un spațiu urban mai bun pentru comunitate”.

Strada Piezișă din Cluj-Napoca a intrat într-un amplu proces de modernizare și reconfigurare: proiectul va fi realizat până în toamna acestui an. „Transformăm Piezișa într-un spațiu urban modern, mai sigur și mai bine adaptat comunității și vieții orașului”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Unul dintre cele mai emblematice locuri din Cluj pentru tineri și studenți – strada Piezișă, a intrat într-un amplu proces de modernizare.

Lucrările au început în teren, iar potrivit proiectului asumat de autorități, până la începutul lunii octombrie lucrările de modernizare vor fi încheiate.

„Strada studenților”, așa cum mai este numită strada Piezișă din complexul studențesc Hașdeu, a intrat în proces de modernizare.

Spațiul va fi transformat într-o zonă pietonală modernă, cu acces auto limitat, în urma unei investiții de 11,3 milioane de lei.

„Piezișa intră într-o nouă etapă.

Strada Piezișă a intrat în șantier: amplu proces de modernizare a unuia dintre cele mai cunoscute locuri din Cluj-Napoca



Am început lucrările de modernizare și reconfigurare ale uneia dintre cele mai cunoscute zone din Cluj pentru tineri și studenți.

Am fost astăzi în teren, alături de echipa Delgaz Grid, pentru a verifica începutul lucrărilor și prima etapă a intervențiilor care vor avea loc aici”, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În această primă etapă, lucrările vizează înlocuirea conductei principale de gaz, urmând apoi intervențiile la rețelele de apă, electricitate și celelalte utilități.

„Pentru că infrastructura subterană este foarte complexă, lucrările vor fi realizate etapizat, iar mobilizarea și coordonarea tuturor companiilor implicate vor fi atent monitorizate.

Ne propunem ca până la sfârșitul lunii septembrie – început de octombrie să finalizăm aceste lucrări și să transformăm Piezișa într-un spațiu urban modern, mai sigur și mai bine adaptat comunității și vieții orașului.

Aici nu schimbăm doar o stradă. Transformăm unul dintre cele mai cunoscute locuri din Cluj într-un spațiu urban mai bun pentru comunitate și pentru viața orașului”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea în mesajul citat.

Un nou început pentru „strada studenților”

Concret, proiectul propune reconfigurarea și reabilitarea structurii stradale existente prin transformarea acesteia dintr-o arteră rutieră asfaltată într-o zonă pietonală pavată, destinată în principal circulației pietonale și accesului ocazional al autovehiculelor pentru aprovizionare și rezidenți.

De asemenea, trotuarele și bordurile vor fi refăcute potrivit unui concept unitar de „stradă partajată”. Sistemul de iluminat va fi modernizat prin montarea unor corpuri de iluminat cu LED, eficiente energetic, care să asigure vizibilitate optimă și un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatori.

Noul concept propus pentru strada Piezișă include și măsuri pasive de calmare a traficului, precum denivelări și elemente de mobilier urban, dar și restricții de acces. Pentru îmbunătățirea confortului și a atractivității zonei sunt prevăzute soluții de amenajare a spațiilor verzi și integrarea elementelor de mobilier urban, precum bănci, jardinière, rastele pentru biciclete etc.

Proiectul de modernizare a străzii Piezișă a fost aprobat în Consiliul Local în decembrie 2025.

