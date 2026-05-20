Tribunalul Sibiu a ridicat sechestrul de pe averea lui Horațiu Potra. Mercenarul avea aur, milioane de lei și mai multe imobile

Tribunalul Sibiu a decis ridicarea sechestrului pus pe averea lui Horațiu Potra, într-un dosar în care acesta este cercetat pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Măsurile asigurătorii au fost instituite de procurorii Parchetului General în vara anului 2025. Anchetatorii au pus atunci sub sechestru bunuri evaluate la peste 40 de milioane de lei. Hotărârea instanței este definitivă și reprezintă o victorie importantă pentru fostul lider al grupării de mercenari români activi în Congo.

Printre acestea se aflau peste 24 de milioane de lei din conturi bancare, aproximativ 29 de kilograme de aur, un imobil în București și alte 11 case și apartamente din județul Sibiu.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi obținut venituri de peste 72 de milioane de lei din servicii de securitate desfășurate în Congo, bani care ar fi fost transferați ulterior prin circuite financiare fictive către Emiratele Arabe Unite.

Instanța a considerat măsurile nelegale

Judecătorii Tribunalului Sibiu au decis însă că măsurile asigurătorii au fost dispuse nelegal și au admis contestația formulată de Potra. Astfel, sechestrul a fost ridicat definitiv, iar bunurile vor fi restituite.

În dosar, procurorii susțineau că prejudiciul adus statului român s-ar ridica la aproape 1,5 milioane de euro, în principal din neplata taxelor și impozitelor aferente veniturilor obținute în străinătate.

Numele lui Potra, legat de scandalurile din Congo

Horațiu Potra a devenit cunoscut în ultimii ani după apariția informațiilor privind activitatea mercenarilor români în Congo, unde mai multe grupări de foști militari și luptători români au oferit servicii de securitate.

Numele său a apărut și în mai multe controverse publice și anchete privind persoane apropiate fostului candidat prezidențial Călin Georgescu.

