Anunț CTP Cluj-Napoca - Program special al mijloacelor de transport în comun de Zilele Clujului 2026

Cu ocazia evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Clujului, ce se desfășoară în perioada 21-24 mai 2026, Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunță publicul călător că în data de 22 mai următoarele linii de transport public vor avea program prelungit:

Autobuze: 24B, 30,31, 35, 9 și 21;

Troleibuze: 25, 3, 5 și 6;

Tramvaie: 101.

Reamintim călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

Vă mulțumim că alegeți să călătoriți cu noi și nu uitați că în fiecare zi de vineri transportul în comun este gratuit pe raza municipiului Cluj-Napoca și a UAT-urilor Florești, Apahida, Baciu și Gilău, conform programului ,, Vinerea Verde”.

