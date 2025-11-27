26 de milioane de euro pentru pasajul Muncii-Oașului din Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: „Proiectul intră în linie dreaptă”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Ștefan Tarcea, a anunțat că proiectul pasasjului subteran din intersecția străzii Oașului cu Bulevarduldul Muncii intră în linie dreaptă.

„Unul din cele mai blocate puncte din nordul orașului intră în linie dreaptă: pasajul de la intersecția străzii Oașului cu Bulevardul Muncii”, a transmis Dan Tarcea, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a mai precizat că au fost demarate procedurile de expropriere, iar banii sunt consemnați în cont.

„În acest moment lucrăm la etapa de proiectare pentru a pregăti trecerea spre etapa de execuție. Durata estimată de execuție este de 22 de luni. Licitația pentru execuție este programată în 2026. Este un proiect complex, iar lucrurile avansează în ritmul stabilit”, a mai transmis Tarcea.

Acest pasaj va îmbunătăți mobilitatea în zona Bulevardului Muncii, străzii Oașului și Valea Chintăului și va reduce blocajele dintr-o zonă foarte circulată.

Tronsonul rutier de la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului, în lungime de 444 de metri, va include un pasaj de 182 de metri, dintre care 113 metri în subteran. Carosabilul va avea 14 metri lățime, cu benzi dedicate și benzi pentru traficul general.

„Proiectul prevede reconfigurarea intersecției Străzii Oașului cu Bulevardul Muncii, prin construirea unui pasaj subteran și a unui pod peste Pârâul Chinteni, precum și modernizarea traseului de tramvai și a carosabilului existent.

De asemenea, se vor amenaja trotuarele, spațiile verzi și stațiile de transport în comun și se urmărește creșterea confortului pietonal și a calității zonelor publice”, se arată într-o informare publicată de Primăria Cluj-Napoca pe pagina de Facebook.

Astfel, siguranța traficului va fi consolidată prin iluminat modern, sistem de monitorizare, informare a călătorilor și semaforizare eficientă a intersecției.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 26 milioane € (130,3 milioane lei), finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, completată de contribuții din bugetul național și local.

