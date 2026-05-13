CUPA ROMÂNIEI: Universitatea Cluj n-a reușit să pună șapca pe cupă, meciul a fost pierdut la loviturile de departajare!

Finala de la Sibiu s-a decis după 120 de minute fără gol. „Șepcile roșii” au ratat trofeul la loviturile de departajare

FC Universitatea Cluj a pierdut finala Cupei României în fața celor de la Universitatea Craiova, după un meci disputat pe Stadionul Municipal din Sibiu. După 120 de minute fără gol marcat, oltenii s-au impus la loviturile de departajare cu scorul de 6-5 și au ridicat trofeul.

La penalty-uri, Universitatea Craiova a avut nervii mai tari și s-a impus cu 6-5, după o serie dramatică de execuții, cucerind astfel Cupa României în fața rivalilor de la U Cluj. Cristea a ratat al 6-lea penalty executat.

Atmosfera de pe Stadionul Municipal din Sibiu a fost una spectaculoasă încă dinaintea fluierului de start, 11.736 de spectatori fiind prezenți în tribune, iar galeria clujenilor reușind să domine fondul sonor al arenei.

La pauză, scorul a rămas 0-0, însă Universitatea Craiova a lăsat impresia unei echipe mai periculoase și mai prezente în joc, în timp ce „U” Cluj a încercat să lovească mai ales pe contre și prin acțiuni rapide. Finala a rămas complet deschisă după primele 45 de minute, într-un duel în care tensiunea și miza s-au simțit la fiecare fază.

Prima repriză a finalei Cupei României dintre FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova a fost una tensionată, disputată pe un ritm bun, însă cu puține ocazii clare de gol. | Foto: Mădălina Ivan / monitorlcj.ro

Cea mai importantă fază a reprizei secunde, până în minutul 65, a venit de la Mikanovic. Jucătorul Universității Cluj a șutat de la marginea careului mare, însă mingea s-a dus puțin peste transversală, ratând astfel șansa de a deschide scorul în finala Cupei României.

După o primă repriză în care Craiova avusese ocazii prin Baiaram și Băluță, partea secundă a adus mai multă presiune din partea „șepcilor roșii”, însă tabela a rămas nemodificată.

După 120 de minute fără gol, meciul s-a decis la penalty-uri, unde Cristea a ratat al 6-lea penalty executat. Studenții n-au reușit să aducă nici anul acesta cupa pe Someș.

Universitatea Cluj se va întâlni duminică, 17 mai, din nou cu oltenii de la Universitatea Craiova unde vor disputa titlul campionatului în SuperLiga.

