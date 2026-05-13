Complex sportiv de 26 mil. lei în satul Sânnicoară, comuna Apahida. Primar Cristina Belce: „Sportivii vor avea condiții pentru performanță”.

Primăria Apahida a reușit să atragă o finanțare de aproximativ 26 de milioane de lei pentru realizarea unui complex sportiv în Sânnicoară.

Complex sportiv de 26 mil. lei în satul Sânnicoară, comuna Apahida

„Investiție de 26.071.063,55 lei! Am reușit să atragem finanțare nerambursabilă pentru realizarea unui complex sporti modern în Sânnicoară”, a anunțat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, miercuri, 13 mai 2026, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

26 mil. lei pentru un complex sportiv de 11.000 mp în satul Sânnicoară, comuna Apahida

Potrivit acesteia, noul complex va fi realizat pe un teren de peste 11.000 metri pătrați și va include:

sală multifuncțională

teren de fotbal

teren multisport

zonă de fitness în aer liber

pistă pentru skateboard și role

locuri de joacă

alei pietonale

spații de recreere

Proiectul prevede și vestiare moderne, grupuri sanitare, spații tehnice, zone administrative și locuri de parcare.

Primar Cristina Belce: „Sportivii din Apahida vor avea condiții foarte bune pentru pregătire și performanță”

„Prin arhitectura modernă și dotările propuse, sportivii din Apahida vor avea condiții foarte bune pentru pregătire și performanță la fotbal, handbal, baschet și volei. Este o investiție importantă pentru comunitatea noastră și un pas concret pentru dezvoltarea sportului în comună”, a conchis Cristina Belce.

