Elevii de la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca s-au calificat la etapa națională a Concursului de Chimie

Patru elevi de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca s-au calificat la etapa pe țară a Concursului Național de Chimie.

Elevii de la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, la etapa națională a Concursului de Chimie | Foto: Facebook, Şcoala Gimnazială

Anunțul a fost făcut, sâmbătă, 7 martie 2026, de concuderea școlii din Cluj-Napoca.

Elevii de la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, la etapa națională a Concursului de Chimie

„Felicitări elevilor Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Cluj-Napoca! Elevii Buhulea Rebeca (7A), Dărăban Andrei (7A), Mureșan Zdrob Ștefan (7B) și Martonoș Maia (7D) s-au calificat la etapa națională a Concursului Național de Chimie «Lazăr Edeleanu»”, a transmis conducerea școlii, într-o postare pe pagina de Facebook.

Elevii clujeni au fost coordonați de Marta Andioaie, profesor la Școala „Ion Creangă”.

„Felicitări domnișoarei profesor Marta Andrioaie și mulțumiri pentru implicare, îndrumare, încurajare!!

Le dorim mult succes la etapa națională!”, se mai arată în postare.

