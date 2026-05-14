Xi Jinping, avertisment pentru Trump cu privire la riscul unui „conflict” dacă problema Taiwanului este gestionată greşit

|În imagine: Președintele chinez Xi Jinping participă la o ceremonie de bun venit alături de președintele american Donald Trump la Marea Sală a Poporului din Beijing, China, 14 mai 2026. |Foto: EPA/Maxim Shemetov / POOL - AGERPRES

Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi pe omologul său american Donald Trump că China și Statele Unite ar putea intra în „conflict” dacă Washingtonul gestionează greșit problema Taiwanului, a relatat televiziunea de stat chineză, preluată de AFP, citată de Agerpres.ro

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit încă să o „unifice” cu restul teritoriului său de la sfârșitul Războiului Civil Chinez din 1949. China pledează pentru o preluare pașnică, dar nu exclude utilizarea forței.

Statele Unite mențin relații diplomatice cu Beijingul, dar nu și cu Taipei. Cu toate acestea, SUA sunt principalul furnizor de arme al insulei, fapt ce nemulțumește autoritățile chineze, care văd în acest lucru o încălcare a suveranității naționale.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relațiile dintre cele două țări (China și Statele Unite) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict”, a declarat Xi Jinping, conform CCTV.

Președintele chinez a folosit un cuvânt în mandarină care nu înseamnă neapărat conflict militar, ci se poate referi și la o opoziție puternică sau la o confruntare diplomatică și politică.

„Separatismul taiwanez este incompatibil cu pacea în Strâmtoarea Taiwan”, care separă insula de China continentală, i-a subliniat Xi Jinping lui Donald Trump, aflat în vizită la Beijing.

China solicită în mod regulat Statelor Unite să nu ofere sprijin militar și diplomatic actualelor autorități taiwaneze, care provin dintr-un partid cu o poziție tradițional pro-independență.

Beijingul își intensifică manevrele militare în jurul Taiwanului

Beijinul și-a intensificat manevrele militare în jurul Taiwanului din 2016 și de la alegerea lui Tsai Ing-wen ca președinte al insulei, urmată de succesorul său Lai Ching-te în 2024, ambii opunându-se categoric revendicărilor chineze.

De partea cealaltă, guvernul taiwanez a declarat joi că Statele Unite și-au exprimat „sprijinul clar și ferm” pentru această insulă democratică, în cadrul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său chinez Xi Jinping la Beijing.

„Partea americană și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul clar și ferm pentru Taiwan”, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a guvernului taiwanez.

