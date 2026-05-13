„Momeală” mortală pentru câini într-o zonă din Cluj-Napoca: carne care are cuie în ea. „Criminali” / „Bolnavi mintali”.

Cineva cu o minte bolnavă vrea să omoare câini într-o zonă din Cluj-Napoca cu o bucată de carne care are cuie înfipte în ea.

Momeală mortală în Cluj-Napoca | Foto: Grup Facebook, Protecția Animalelor Cluj / Raluca Iulia

Actul de cruzime a fost reclamat de către o tânără, pe un grup de Facebook.

„Buna ziua! Am ieșit acum (13 mai 2026 - n. red.) cu cătelul la plimbare în Cluj, în jurul blocului și am gasit aceasta bucată de carne în care sunt înfipte mai multe ace ascuțite (cuie cel mai probabil - n. red.). Zona verde nu este privată, în bloc suntem mai multe persoane care avem căței. Vă rog sa ma ajutați cu informații concrete cei care ați mai trecut prin asta. Ați depus vreo plangere și s-a rezolvat ceva”, a spus tânăra, miercuri, 13 mai 2026, într-o postare pe grupul de Facebook „Protecția Animalelor Cluj”.

Aceasta a întrebat oamenii din grup cum ar putea să procedeze și unde să apeleze ca lucrurile să nu rămană așa și să fie tras la raspundere cel care face asta.

În puțin peste o oră de la publicare, postarea tinerei a strâns peste 1.600 de reacții și sute de comentarii, cele mai multe dintre ele condamnau cruzimea.

Ulterior, într-un răspuns la un comentariu, tânără care a postat a precizat că bucata de carne a fost găsită în zona Calea Baciului.

Femeia a fost sfătuită să făcă sesizarea la poliție.

Câteva dintre comentarii:

„Așa ucid câinii unele animale, că nu le putem spune oameni! ”

” „Ori ceva bătrân țignit, ori ceva copil căruia autoritățile nu-i pot face nimic. Bolnavi mintali! ”

” „Ce criminali ”

” „Faceți vă rog plângere la poliție (să păstrați proba). Conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor, cruzimea împotriva animalelor și plasarea de substanțe periculoase cu intenția de a le face rău constituie infracțiuni”

Cineva i-a sugerat tinerei că făptașul ar putea fi indentificat mai ușor dacă i-au rămas amprentele pe cuie/carne. Cei mai mulți au sugerat verificarea camerelor de supraveghere existente în zonă.

Ulterior tânăra răspuns, în rubrica de comentarii, că va merge la poliție.

„Merg la poliție să depun plângerea pentru că aici am înțeles că nu se deplasează nimeni pentru așa ceva și pentru luat declarație”, a mai spus tânăra, care a precizat că va reveni când primește un răspuns.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: