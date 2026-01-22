Gerul nu oprește renovarea Școlii „Ion Creangă” din Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: „Se lucrează în continuare”.

Lucrările de renovare și extindere continuă la Școlala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, chiar și pe timp de iarnă la temperaturi scăzute.

Lucrările continuă și pe timp de iarnă la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a efectuat, joi, 22 inauarie 2026, o vizită la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, acolo unde lucrările de modernizare continuă.

„Afară sunt minus 10 grade (Celsius - n. red.), dar lucrările nu s-au oprit nici aici, la Școala «Ion Creangă» din cartierul Mănăștur. În interior, temperatura permite. Se lucrează în continuare”, a transmis Dan Tarcea, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, în prezent, acolo sunt efectuate lucrări de desfășurare și degajare, iar în paralel se definitivează soluțiile și execuțiile pentru supraetajarea clădirii, astfel încât lucrările să poată avansa în siguranță.

Intervenția vizează o reorganizare funcțională completă, adaptată normelor actuale și nevoilor reale ale unei unități de învățământ moderne.

Mai multe săli de clasă la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca

Prin supraetajarea clădirii, suprafața desfășurată crește de la 4.338 metri pătrați la 6.367,08 mp, iar numărul sălilor crește de la 36 la 45.

În urma supraetajării clădirii vor fi create spații noi esențiale pentru funcționarea unei școli moderne:

laboratoare de specialitate

cabinet medical

cabinet psihologic

spații pentru sprijin educațional și consiliere

alte funcțiuni administrative necesare desfășurării școlare în condiții optime

„Tot acum se lucrează și la instalații, și la finisajele interioare, iar în etapele următoare vor urma: acoperișul, finisajele exterioare, amenajări pentru curte și teren exterior”, a mai precizat Tarcea.

Proiectul include și creșterea numărului de grupuri sanitare, precum și realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii și care contribuie la îmbunătățirea accesibilității clădirii.

„Totul pentru ca, la final, elevii să se întoarcă într-o școală mai sigură, mai bine echipată și adaptată nevoilor de astăzi”, a conchis Dan Tarcea.

