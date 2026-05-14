Temperaturi în creștere și maxime de 18 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 14 mai

Joi, 14 mai, temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua precedentă, totuși vremea se va menține răcoroasă la nivelul întregii țări.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, izolat cu ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă,

Temperaturile maxime se vor situa între 14 - 21 de grade Celsius, iar cele minime între 2 - 12 grade Celsius.

În Cluj, mai multe localități se află joi dimineață sub Cod galben de ceață: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chiuiești, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Aluniș, Jichișu de Jos.

Atenționarea meteo de ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, este valabilă până la ora 9:00.

Pe parcursul zilei, cerul va fi preponderent însorit spre parțial noros, însă cu șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a județului.

Maxima termică va ajunge la 18 grade Celsius, iar minima termică va indica 4 grade Celsius.

Începutul weekendului vine cu temperaturi de până la 21 – 24 de grade, însă în ultima zi a săptămânii vremea se va răci și va ploua.

