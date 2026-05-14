Emil Boc a încurcat jucătorii după finala lui „U” Cluj: „Capul sus, Codrea!”

„U” Cluj a pierdut finala Cupei României, disputată contra Universității Craiova. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, iar oltenii s-au impus la loviturile de departajare, scor 6-5.

Emil Boc a fost prezent în tribunele finalei de la Sibiu / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

În fața a peste 5.000 de suporteri ardeleni, „U” Cluj a pierdut din nou în ultimul act al Cupei, a șasea oară în istoria de peste un veac a clubului.

Rezultatul a fost egal după 120 de minute, 0-0, astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare. Oltenii au marcat de șase ori, apoi Popescu a apărat execuția lui Cristea iar Cupa ajunge în Bănie.

Boc a încurcat jucătorii la final!

Echipa lui Cristiano Bergodi a fost susținută din tribune de primarul Clujului, Emil Boc. Recunoscut ca un suporter al echipei, edilul a făcut deplasarea la Sibiu, locul unde s-a disputat meciul.

La finalul partidei, Emil Boc a ținut să-i felicite pe jucători și a ținut să-l încurajeze pe Iulian Cristea, cel care a ratat ultima execuție. Din nefericire, însă, l-a confundat pe fundaș cu mijlocașul Dorin Codrea.

„Inima trebuie să o văd la EKG, atunci aș putea să vă spun Intensitate maximă, așa cum cred că au trăit-o toți suporterii Universității Cluj, ne-am bucurat de fiecare penalty marcat, ne-am întristat de fiecare primit.

Ni s-au oprit bătăile inimii pentru câteva secunde la ultimul penalty, al lui Codrea. Capul sus, Codrea, nu-i nimic, mergem mai departe!

Asta face parte din viață. Știți cum se spune în sport: «Ai învins, continuă! Ești învins, continuă!».

În primul rând eu vreau să-i felicit pe băieții de la Universitatea Cluj pentru dedicare, implicare, efort. Au luptat extraordinar, au dat tot ce a fost mai bun. Asta este, până la urmă, cineva trebuie să câștige.

Felicit Universitatea Craiova, au câștigat Cupa României, bravo lor, dar să știe că-i așteaptă un infern în Bănie, duminică. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul. Până la urmă, asta e frumusețea fotbalului, ne bucurăm că ne putem bucura de fotbal, de asemenea meciuri de calitate.

Le spun băieților de la Universitatea că suntem mândri de ei, așa cum ei știu, suntem alături de ei și la bine și la greu. În seara asta au dat tot ce e mai bun pentru U Cluj, loteria penaltiurilor întotdeauna face diferența într-un sens sau altul, dar mergem mai departe. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul.

Felicitări Universității Craiova, succes în Europa League. În Champions League sau Europa League, asta vom vedea duminică.

Nu o să ajung la Craiova, deși mi-aș dori din suflet să fiu acolo, alături de băieți. În seara asta au jucat de la egal la egal, așa va fi și la Craiova. Orice poate face diferența, jucăm relaxați, tocmai de aceea s-ar putea să câștigăm, nu se știe

Superbă atmosfera, a fost un duel studențesc și pe teren și în tribune. Felicit ambele galerii, mă bucur că au venit atât de mulți clujeni aici, îi felicit și pe cei de la Craiova, au avut o scenografie excepțională. Cred că a fost un câștig pentru fotbalul românesc ce am văzut în seara asta la Sibiu”, a spus Emil Boc, la finalul meciului de la Sibiu.

