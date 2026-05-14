„Sufăr și iubesc pentru tine!” Fanii lui „U” Cluj au fost la înălțime în finala Cupei de la Sibiu

„U” Cluj a pierdut finala Cupei României, disputată contra Universității Craiova. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, iar oltenii s-au impus la loviturile de departajare, scor 5-4.

„U” Cluj a pierdut dramatic finala Cupei României / Foto: Valentina PRELIPCEAN

Din nou la Sibiu, din nou la loteria penalty-urilor. După cea din 2023, „U” Cluj a cedat din nou în ultimul act al Cupei, a șasea oară în istoria de peste un veac a clubului.

Susținută din tribune de peste 5.000 de clujeni, formația antrenată de Cristiano Bergodi a cedat contra principalei competitoare din campionat, Craiova. Oltenii au readus Cupa în Bănie, acolo unde duminică se poate da bătălia finală pentru titlul de campioană.

Deși echipa lor n-a pus șapca pe cupă, asta nu i-a împiedicat pe fanii ardelenilor să facă o atmosferă incendiară pe Municipalul din Sibiu. Galeria Clujului a dominat fundalul sonor al partidei, iar de-a lungul meciului n-au ratat șansa de a-și manifesta din nou atașamentul față de echipă

O parte dintre bannerele afișate de fanii Universității Cluj în meciul de la Sibiu

„Inima-mi bate în piept, nu o pot controla // Sufăr și iubesc pentru tine, Universitatea mea”

„Am învățat că doar clipa ne e totul // Că drumul e mai mare decât scopul” și „Cele mai mari victorii nu țin de scor // Ci de faptul că am rezistat când nu a fost ușor”

„Am crescut cu tine, prin eșecuri și bucurii // Universitatea, cea mai mare fericire doar tu poți fi”

„Consecvența noastră e mărturia că nu trofeele ne-au ținut lângă «U» // Ci poveștile din tată-n fiu despre Luca, Anca, Adam, Bejenie și Dascălu”

„Bunicule, tată, vă mulțumesc pentru ce m-ați învățat // Cum pe Universitatea s-o iubesc necondiționat”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: