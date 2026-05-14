Inflația ar putea scădea la 4% spre final de 2026. Analist economic: „Magazinele rămân cu marfa NEVÂNDUTĂ dăcă cresc prețurile foarte mult”.

Rata anuală a inflației a crescut la aproape 11% în aprilie 2026, dar ar putea scădea la 4% până la finalului anului.

Inflația ar putea începe să se tempereze din septembrie-octombrie, pe fondul efectului de bază și al stabilizării prețurilor la energie, urmând să coboare la 5-6% și chiar spre 4% până la finalul anului, dacă condițiile macroeconomice rămân neschimbate, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu, potrivit Agerpres.ro.

Adrian Negrescu: „Era de anticipat ca inflația să depășească pragul de 10%”

Potrivit INS, rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie.

„Era de anticipat ca inflația să depășească pragul de 10%, având în vedere creșterile semnificative de prețuri la energie, la gaze de la 1 aprilie, în urma liberalizării pieței și, bineînțeles, a scumpirii carburanților, care a fost ca un fel de bomboană pe colivă din perspectiva creșterilor de prețuri din ultima perioadă. Acest avans al prețurilor s-a simțit cel mai mult în domeniul serviciilor, acolo unde costul mai mare al carburanților, motorina de 10 lei, s-a transpus foarte rapid în creșterea prețului, iar în ceea ce privește produsele nealimentare, costurile logistice, costurile de transport se văd din ce în ce mai puternic”, a menționat Negrescu.

Potrivit acestuia, ritmul de scumpire a alimentelor a încetinit, pe fondul scăderii puterii de cumpărare.

Negrescu: „Firmele rămân cu marfa nevândută dacă cresc prețurile foarte mult”

„Singura veste mai bună decât ne așteptam este că alimentele nu s-au mai scumpit atât de mult ca în lunile trecute, semn că am ajuns la fundul sacului din perspectiva potențialului de achiziție din magazine. Altfel, firmele nu își mai permit să crească prețurile foarte mult pentru că rămân cu marfa nevândută”, a menționat specialistul.

Adrian Negrescu consideră că inflația ar putea începe să scadă din toamnă, pe fondul efectului de bază, spre 5-6% și chiar la 4% la finalul anului.

Prețul petrolului dictează tot

„Este o perspectivă care arată destul de rău în această perioadă, dar care, din partea a doua a anului, din lunile septembrie-octombrie, ar putea să se îmbunătățească. Altfel, vom ieși din zona asta a terapiilor intensive și vom intra, în sfârșit, într-un program de însănătoșire. Inflația probabil se va tempera din a doua parte a anului, așa cum ne spune și Banca Națională, la un 5-6% - și ar putea coborî chiar spre 4% în lunile noiembrie-decembrie, dacă condițiile macroeconomice rămân aceleași. Nu vom mai avea creșterea de preț la energie pe care am avut-o anul trecut, de 60-70%, care a dat peste cap inflația. Anul ăsta va fi înghițită de efectul de bază', a mai spus consultantul economic.

În opinia sa, toate aceste estimări depind de evoluția prețului petrolului, a carburanților și de măsurile pe care noul guvern le va lua pentru a susține economia, „singurele soluții pe care le avem la îndemână, menite să repornească principalele motoare economice, care sunt consumul și mai ales industria construcțiilor, grav afectată de deprecierea cursului de schimb și de înăsprirea accesului la creditele bancare”.

