U-BT, față în față cu istoria! Pot ajunge în semifinalele Ligii Adriatice în cazul unei victorii

U-Banca Transilvania se află în fața uneia dintre cele mai importante deplasări din istoria clubului.

Alb-negrii se vor duela cu Buducnost VOLI Podgorica pentru un loc în semifinalele Ligii Adriatice. Meciul al treilea, decisiv pentru calificarea în următoarea fază a competiției, este programat marți, 12 mai, de la ora 21:00, în Sala „Morača”.

Fanii echipei ardelene sunt în fața unei săptămâni care poate intra în istoria clubului: meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele Ligii Adriatice și primele două meciuri din semifinala Ligii Naționale.

U-Banca Transilvania și Buducnost VOLI Podgorica se vor duela pentru a șasea oară în acest sezon. Muntenegrenii conduc cu 3-2 la general, după succesele din Top 8-ul Ligii Adriatice, respectiv primul meci din sferturile de finală ale competiției.

Mihai Silvășan, încrezător înaintea partidei!

U-BT a câștigat prima și ultima confruntare directă din acest sezon, ambele meciuri având o miză uriașă. Pe 11 martie 2026, alb-negrii au obținut calificarea pentru al treilea an consecutiv în sferturile de finală ale BKT EuroCup, după ce s-au impus cu 100-82 pe terenul muntenegrenilor, la capătul unui meci dominat în totalitate.

La aproximativ două luni distanță, pe 8 mai, împinsă de la spate de peste 6000 de fani prezenți în tribunele din BTarena, U-Banca Transilvania a învins-o din nou pe Buducnost, scor 94-90, egalând la general seria din sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

În decisivul din BKT EuroCup, de pe 11 martie, victoria a fost a echipei antrenate de Mihai Silvășan. „Jucăm un meci decisiv pentru calificarea în semifinalele Ligii Adriatice, ceea ce ar fi o performanță senzațională pentru noi. Asta ar însemna să fim una dintre cele mai bune echipe într-o competiție de top.

Ne dorim mult să câștigăm. Este un singur meci și orice este posibil, chiar dacă ei pleacă cu prima șansă, fiindcă joacă acasă. Nu ne este frică de acest lucru și îmi plac astfel de meciuri. Guzman nu va juca și la fel și Taylor, cel mai probabil. Ceilalți jucători sunt apți și ne vom lupta cu ce arme avem la dispoziție pentru a obține victoria”, a spus tehnicianul înaintea partidei.

„Știm că meciul de mâine va fi o provocare, mai ales că jucăm pe terenul lor. Ne-am întâlnit deja de cinci ori, așa că ne cunoaștem foarte bine jocul unii altora și felul în care evoluăm. Va fi un meci foarte disputat și va trebui să ne consumăm toată energia ca să reușim să câștigăm”, l-a completat Darron Russell, jucătorul echipei.

