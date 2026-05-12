Clujul, sub cod GALBEN de vijelii și grindină. Cât timp este valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de vijelii, valabilă pentru Cluj și mai multe județe din România.

Județul Cluj, sub cod galben de grindină | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața, 12 mai 2026, o avertizare de tip cod galben de vijelii și grindină în județul Cluj.

„În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50... 60 km/h și izolat de 70... 90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15... 20 l/mp și izolat de 30... 40 l/mp”, a anunțat ANM.

Județul Cluj, sub cod galben de vijelii | Sursă: meteoromania.ro

Fenomene vizate:

intensificări ale vântului

vijelii

grindină

averse torențiale

descărcări electrice

Interval de valabilitate: 12 mai, ora 10.00 – 12 mai, ora 22.00.

Totodată, pentru județul Cluj, ANM a emis și o avertizare de tip cod galben de vânt puternic, care este valabilă în următorul interval: 12 mai, ora 22.00 – 13 mai, ora 10.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: