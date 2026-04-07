Primăriile din Cluj primesc aproape 44 mil. lei de la Consiliul Județean

Consiliul Județean a alocat circa 43,8 milioane de lei unităților administrativ-teritoriale din județ.

Reunit în ședință extraordinară marți, 7 aprilie 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 43.793.000 lei, corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2026.

Proiectul a avut numărul 1 pe ordinea de zi și a trecut cu 33 de voturi pentru.

„Continuăm să sprijinim autoritățile locale în vederea derulării acelor proiecte care au ca scop dezvoltarea comunităților și creșterea calității vieții locuitorilor din întreg județul. Chiar dacă sumele solicitate de primăriile clujene au fost mult mai mari decât posibilitățile de cofinanțare, am reușit să ajungem la un consens cu acestea și să sprijinim toate proiectele considerate prioritare și care aduc un plus de bunăstare clujenilor”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Fondurile sunt repartizate pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală:

modernizarea infrastructurii rutiere

îmbunătățirea infrastructurii educaționale

dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare

cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

modernizarea sistemelor de iluminat public etc.

Câți bani a primit fiecare primărie din județul Cluj?

1 CÂMPIA TURZII 598.000 mii de lei 2 DEJ 598.000 mii de lei 3 GHERLA 598.000 mii de lei 4 HUEDIN 598.000 mii de lei 5 TURDA 598.000 mii de lei 6 AGHIREŞU 594.000 mii de lei 7 AITON 594.000 mii de lei 8 ALUNIŞ 594.000 mii de lei 9 APAHIDA 594.000 mii de lei 10 AŞCHILEU 594.000 mii de lei 11 BACIU 515.000 mii de lei 12 BĂIŞOARA 430.000 mii de lei 13 BELIŞ 430.000 mii de lei 14 BOBÂLNA 594.000 mii de lei 15 BONŢIDA 594.000 mii de lei 16 BORŞA 594.000 mii de lei 17 BUZA 515.000 mii de lei 18 CĂIANU 594.000 mii de lei 19 CĂLĂRAŞI 594.000 mii de lei 20 CĂLĂŢELE 430.000 mii de lei 21 CĂMĂRAŞU 594.000 mii de lei 22 CĂPUŞU MARE 594.000 mii de lei 23 CĂŞEIU 594.000 mii de lei 24 CÂŢCĂU 594.000 mii de lei 25 CĂTINA 594.000 mii de lei 26 CEANU MARE 430.000 mii de lei 27 CHINTENI 430.000 mii de lei 28 CHIUIEŞTI 594.000 mii de lei 29 CIUCEA 594.000 mii de lei 30 CIURILA 594.000 mii de lei 31 COJOCNA 430.000 mii de lei 32 CORNEŞTI 594.000 mii de lei 33 CUZDRIOARA 594.000 mii de lei 34 DĂBÂCA 594.000 mii de lei 35 FELEACU 594.000 mii de lei 36 FIZEŞU GHERLII 594.000 mii de lei 37 FLOREŞTI 595.000 mii de lei 38 FRATA 430.000 mii de lei 39 GÂRBĂU 594.000 mii de lei 40 GEACA 430.000 mii de lei 41 GILĂU 594.000 mii de lei 42 IARA 594.000 mii de lei 43 ICLOD 594.000 mii de lei 44 IZVORU CRIŞULUI 515.000 mii de lei 45 JICHIŞU DE JOS 594.000 mii de lei 46 JUCU 430.000 mii de lei 47 LUNA 594.000 mii de lei 48 MĂGURI-RĂCĂTĂU 430.000 mii de lei 49 MĂNĂSTIRENI 430.000 mii de lei 50 MĂRGĂU 594.000 mii de lei 51 MĂRIŞEL 594.000 mii de lei 52 MICA 594.000 mii de lei 53 MIHAI VITEAZU 594.000 mii de lei 54 MINTIU GHERLII 430.000 mii de lei 55 MOCIU 594.000 mii de lei 56 MOLDOVENEŞTI 515.000 mii de lei 57 NEGRENI 594.000 mii de lei 58 PĂLATCA 594.000 mii de lei 59 PANTICEU 594.000 mii de lei 60 PETREŞTII DE JOS 594.000 mii de lei 61 PLOSCOŞ 430.000 mii de lei 62 POIENI 430.000 mii de lei 63 RECEA CRISTUR 594.000 mii de lei 64 RÎŞCA 430.000 mii de lei 65 SĂCUIEU 594.000 mii de lei 66 SÂNCRAIU 515.000 mii de lei 67 SĂNDULEŞTI 594.000 mii de lei 68 SÂNMARTIN 594.000 mii de lei 69 SÂNPAUL 594.000 mii de lei 70 SĂVĂDISLA 515.000 mii de lei 71 SIC 515.000 mii de lei 72 SUATU 515.000 mii de lei 73 ŢAGA 594.000 mii de lei 74 TRITENII DE JOS 594.000 mii de lei 75 TURENI 594.000 mii de lei 76 UNGURAŞU 430.000 mii de lei 77 VAD 594.000 mii de lei 78 VALEA IERII 430.000 mii de lei 79 VIIŞOARA 430.000 mii de lei 80 VULTURENI 430.000 mii de lei TOTAL 43.793.000 milioane de lei

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

