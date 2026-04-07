Primăriile din Cluj primesc aproape 44 mil. lei de la Consiliul Județean

Reunit în ședință extraordinară marți, 7 aprilie 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 43.793.000 lei, corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2026.

Proiectul a avut numărul 1 pe ordinea de zi și a trecut cu 33 de voturi pentru.


Continuăm să sprijinim autoritățile locale în vederea derulării acelor proiecte care au ca scop dezvoltarea comunităților și creșterea calității vieții locuitorilor din întreg județul. Chiar dacă sumele solicitate de primăriile clujene au fost mult mai mari decât posibilitățile de cofinanțare, am reușit să ajungem la un consens cu acestea și să sprijinim toate proiectele considerate prioritare și care aduc un plus de bunăstare clujenilor”,  a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Fondurile sunt repartizate pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală:


  • modernizarea infrastructurii rutiere
  • îmbunătățirea infrastructurii educaționale
  • dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare
  • cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
  • modernizarea sistemelor de iluminat public etc.

Câți bani a primit fiecare primărie din județul Cluj?

1CÂMPIA TURZII                      598.000 mii de lei
2DEJ598.000 mii de lei
3GHERLA598.000 mii de lei
4HUEDIN598.000 mii de lei
5TURDA598.000 mii de lei
6AGHIREŞU594.000 mii de lei
7AITON594.000 mii de lei
8ALUNIŞ594.000 mii de lei
9APAHIDA594.000 mii de lei
10AŞCHILEU594.000 mii de lei
11BACIU515.000 mii de lei
12BĂIŞOARA430.000 mii de lei
13BELIŞ430.000 mii de lei
14BOBÂLNA594.000 mii de lei
15BONŢIDA594.000 mii de lei
16BORŞA594.000 mii de lei
17BUZA515.000 mii de lei
18CĂIANU594.000 mii de lei
19CĂLĂRAŞI594.000 mii de lei
20CĂLĂŢELE430.000 mii de lei
21CĂMĂRAŞU594.000 mii de lei
22CĂPUŞU MARE594.000 mii de lei
23CĂŞEIU594.000 mii de lei
24CÂŢCĂU594.000 mii de lei
25CĂTINA594.000 mii de lei
26CEANU MARE430.000 mii de lei
27CHINTENI430.000 mii de lei
28CHIUIEŞTI594.000 mii de lei
29CIUCEA594.000 mii de lei
30CIURILA594.000 mii de lei
31COJOCNA430.000 mii de lei
32CORNEŞTI594.000 mii de lei
33CUZDRIOARA594.000 mii de lei
34DĂBÂCA594.000 mii de lei
35FELEACU594.000 mii de lei
36FIZEŞU GHERLII594.000 mii de lei
37FLOREŞTI595.000 mii de lei
38FRATA430.000 mii de lei
39GÂRBĂU594.000 mii de lei
40GEACA430.000 mii de lei
41GILĂU594.000 mii de lei
42IARA594.000 mii de lei
43ICLOD594.000 mii de lei
44IZVORU CRIŞULUI515.000 mii de lei
45JICHIŞU DE JOS594.000 mii de lei
46JUCU430.000 mii de lei
47LUNA594.000 mii de lei
48MĂGURI-RĂCĂTĂU430.000 mii de lei
49MĂNĂSTIRENI430.000 mii de lei
50MĂRGĂU594.000 mii de lei
51MĂRIŞEL594.000 mii de lei
52MICA594.000 mii de lei
53MIHAI VITEAZU594.000 mii de lei
54MINTIU GHERLII430.000 mii de lei
55MOCIU594.000 mii de lei
56MOLDOVENEŞTI515.000 mii de lei
57NEGRENI594.000 mii de lei
58PĂLATCA594.000 mii de lei
59PANTICEU594.000 mii de lei
60PETREŞTII DE JOS594.000 mii de lei
61PLOSCOŞ430.000 mii de lei
62POIENI430.000 mii de lei
63RECEA CRISTUR594.000 mii de lei
64RÎŞCA430.000 mii de lei
65SĂCUIEU594.000 mii de lei
66SÂNCRAIU515.000 mii de lei
67SĂNDULEŞTI594.000 mii de lei
68SÂNMARTIN594.000 mii de lei
69SÂNPAUL594.000 mii de lei
70SĂVĂDISLA515.000 mii de lei
71SIC515.000 mii de lei
72SUATU515.000 mii de lei
73ŢAGA594.000 mii de lei
74TRITENII DE JOS594.000 mii de lei
75TURENI594.000 mii de lei
76UNGURAŞU430.000 mii de lei
77VAD594.000 mii de lei
78VALEA IERII430.000 mii de lei
79VIIŞOARA430.000 mii de lei
80VULTURENI430.000 mii de lei
 TOTAL43.793.000 milioane de lei

