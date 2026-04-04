Clujenii au decis cum va arăta parcul Farmec. Emil Boc: „Vocea fiecăruia contează”.

Clujenii au ales cum va arăta parcul Farmec după reamenajare.

Varianta alesă de clujeni pentru reamenajarea parcului Farmec |Foto: primariaclujnapoca.ro

Clujenii au decis cum va arăta proiectul de reamenajare. 553 de voturi au fost exprimate.

Emil Boc: „În Cluj-Napoca, vocea fiecăruia contează”

„Ați ales, dragi clujeni cum va arăta parcul Farmec. 553 de opțiuni care arată că vă pasă de orașul nostru. De aici înainte, alegerea dumneavoastră devine proiectul nostru comun. Parcul Farmec va deveni un spațiu verde extins, un loc pentru sport și un loc pentru activități comunitare, pentru oameni. Acesta este Clujul nostru. Un oraș în care vocea fiecăruia contează. Continuăm proiectele noastre comune”, a spus Emil Boc, sâmbătă, 4 aprilie 2026, într-un clip video pe pagina sa de Facebook.

Mecanismul pilot de participare publică pentru reabilitarea și extinderea parcului Farmec s-a încheiat și a confirmat interesul comunității pentru implicare directă în deciziile urbane. Au fost înregistrate 553 de voturi validate, iar varianta a doua de amenajare a fost selectată, cu 328 de voturi și va sta la baza implementării proiectului.

Procesul a demonstrat că există un potențial real pentru dezvoltarea unor instrumente participative mai solide.

Proiectul continuă transformarea parcului Farmec. Extinde zona verde și reactivează baza sportivă într-un spațiu deschis, conectat și multifuncțional. Conceptul ales pune accent pe accesibilitate, integrare urbană și sustenabilitate și include un centru comunitar dedicat activităților diverse.

Cum va arăta parcul Farmec după reamenajare?

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, varianta aleasă este structurată în jurul a trei terenuri principale de sport, ea introduce, suplimentar față de varianta 1, un teren de padel. Configurarea suprafețelor complementare terenurilor principale (sud și est) diferă de asemenea față de varianta 1, dar păstrează caracterul adaptabil la utilizări noi. Similar variantei 1, amenajarea malului Canalului Morii urmărește reapropierea de apă – prin intermediul gradenelor înverzite – precum și extinderea zonelor plantate pe suprafețele eliberate de actualele construcții anexe. Nucleul inițial al clădirii existente este reabilitat și transformat într-un centru comunitar.

Alcătuirea variantei 2

Teren multifuncțional (28,6 x 17,2 m, tartan) – amenajat pentru fotbal, handbal și baschet, cu marcaje și echipamente dedicate, utilizat alternativ

Teren de mini-fotbal (15 x 23 m, gazon sintetic) – destinat antrenamentelor și meciurilor de dimensiuni reduse

Teren de padel (20 x 10 m) – echipat pentru jocul de padel, sport recreativ și competitiv

Teren de teqball (12 x 16 m) – sport recreativ practicat pe o masă curbată, care combină principii din fotbal și tenis de masă

Zonă de calisthenics (3 module) – echipamente pentru antrenamente funcționale și exerciții de forță

Bouldering (3 h x 12 m) – zonă pentru escaladă recreativă, care dezvoltă forța și coordonarea

1.482 mp de spații verzi

Arbori: 31-34 de bucăți

Varianta aleasă de clujeni pentru reamenajarea parcului Farmec | Foto: primariaclujnapoca.ro

În același timp, platforma de vot va fi îmbunătățită pentru proiectele viitoare, iar comunitatea va fi implicată încă din etapa de definire a conceptului.

Acest demers poate deveni baza unui nou model de participare publică, scalabil prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică.

Urmează etapele administrative și tehnice pentru implementarea proiectului, care vor fi comunicate în detaliu pe paginile oficiale ale primăriei Cluj-Napoca.

