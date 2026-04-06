Reforma administrativă aduce schimbări în Primărie: cum afectează tăierile lui Bolojan Clujul?

Reforma promovată de Guvernul Bolojan impune măsuri dure în administrație. Consiliul Local trebuie să decidă asupra unei noi organigrame a Primăriei din Cluj.

Reforma promovată de Guvernul Bolojan impune măsuri dure în administrația locală. Cum afectează Clujul?

În contextul ordonanței de urgență pentru realizarea reformei administrative, promovate de Guvernul Bolojan în februarie 2026, Primăria Cluj-Napoca trebuie să aibă un număr total de 850 de posturi.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

„Având în vedere prevederile art. XL, alin. (7), lit. c) şi alin. (11) din O.U.G. nr. 7/24.02.2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, în mod temporar, cu implementarea de la 1 iulie 2026, ca variantă alternativă la reducerea de posturi prevăzute în Statul de funcții şi Organigrama ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca (Anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre) peste numărul maxim de posturi (850 posturi), stabilit conform O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la diminuarea cheltuielilor de personal, urmând ca începând cu 1 ianuarie 2027, numărul maxim de posturi prevăzute în structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca să fie maxim 850 posturi”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus miercuri aprobării în Consiliul Local.

Potrivit datelor anunțate de Prefectura Cluj, 1.744 de posturi din administrația județului Cluj urmează să fie desființate.

Reorganizarea vine în contextul în care administrațiile locale trebuie să aplice noile prevederi privind reducerile de posturi/personal, în conformitate cu proiectul promovat de Guvernul Bolojan, iar primăriile din țară caută soluții pentru a menține structurile funcționale.

În urma reorganizării administrative, Primăria Cluj-Napoca va avea 850 de posturi, inclusiv serviciul de Poliție Locală, potrivit prevederilor ordonanței adoptate de Guvern.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Proiectul de reorganizare administrativă promovat de Guvern are trei excepții: cultura, asistența socială și învățământul.

Astfel, chiar și după înființarea Centrului de Cultură Urbană – instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și după reorganizarea Direcției de Asistență Socială, situația rămâne dificilă.

„Oricum, prin înființarea serviciului public de interes local în domeniul culturii și prin completarea componente de asistență socială, rămân oameni de dat afară sau salarii de scăzut. Aceste aspecte vor fi discutate concret în ședința următoare de Consiliu Local”, anunța săptămâna trecută primarul Clujului Emil Boc.

Astfel, numărul posturilor urmează să fie redus cu 24, astfel încât de la 1 ianuarie 2027, conform Ordonanței nr.7/2026, numărul posturilor din Primărie nu va depăși 850.

„Direcția Centrul de cultură urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în subordinea primarului municipiului Cluj-Napoca, având în structura organizatorică 43 de posturi contractuale vacante din care 4 funcții contractuale de conducere şi 39 de funcții contractuale de execuție se desființează, activitatea şi personalul fiind preluate de către Centrul de Cultură Urbană, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napocа”, se arată în documentul citat.

Autoritățile administrației publice locale au obligația ca în termen de 30 de zile de la comunicarea de către prefect a numărului maxim de posturi să adopte proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor judeţene privind aplicarea noului numār maxim de posturi stabilit conform ordonanței aprobate de Guvern pentru reforma administrației centrale și locale.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, aparatului de specialitate al consiliului județean, precum şi a instituțiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026.

În același timp, numărul posturilor din cadrul serviciului de Poliție Locală nu va fi afectat.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului Consiliului Local în ședința extraordinară de miercuri, 8 aprilie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

