S-a schimbat schimbarea: Primăria anunță revocarea ședinței de Consiliu Local, la solicitarea ISJ Cluj. Decizia de relocare a Liceului „Victor Babeș”, amânată.

Primăria Cluj-Napoca anunță, luni, revocarea dispoziției de convocare a Consiliului Local, programată initial pentru marți, 10 martie.

Consiliul Local ar fi urmat să aprobe reorganizarea spațiilor de învățământ din municipiul Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca anunță revocarea Dispoziției Primarului municipiului Cluj-Napoca cu nr. 344/06.03.2026 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 10.03.2026, ora 10.

„Revocarea acestei dispoziții a avut loc la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Cluj”, se arată în informarea publicată luni după-amiaza de Primăria Cluj-Napoca.

Relocarea ar fi permis înființarea de clase pregătitoare și clase de gimnaziu

Practic, Consiliul Local urma să aprobe revocarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” asupra corpurilor de clădire de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

Astfel, Colegiul „Anghel Saligny” ar fi utilizat doar spațiile de pe str. Maramureşului nr. 165A, iar Liceul Teoretic „Victor Babeş” urma să fie mutat de pe str. Meseriilor nr. 20 în corpurile de clădire de pe B-dul 21 Decembrie 1989, dețiunte în prezent de Colegiul „Anghel Saligny”.

Mai mult, în spațiile de pe strada Meseriilor, deținute în prezent de Liceul „Victor Babeș”, urma să fie transferată activitatea Colegiului Ortodox „Nicolae Colan”.

Potrivit analizei prezentate inițial de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, relocarea Liceului Teoretic „Victor Babeş” din actualul sediu situat pe strada Meseriilor în clădirea de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128–130 ar facilita dezvoltarea acestei unități de învățământ.

„Autorizarea liceului pentru ciclul primar şi gimnazial permite înființarea de clase pregătitoare și clase de gimnaziu, respectiv clasa a V-a”, potrivit proiectului.

Prin această relocare, menționa inițial sursa citată, s-ar putea reduce presiunea existentă asupra unor unități de învățământ precum Liceul Teoretic „Avram Iancu", Colegiul Național „Gheorghe Şincai” și Colegiul Ortodox ,,Mitropolitul Nicolae Colan", care în prezent funcționează cu un număr ridicat de clase şi, în unele cazuri, în două schimburi.

Astfel, la solicitarea ISJ Cluj, ședința de Consiliu Local programată inițial pentru marți, 10 martie, de la ora 10.00, a fost revocată.

